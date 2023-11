Rendir cuentas es dar la cara y no recurrir a otros datos: Xóchitl Gálvez

“Cuando digo que la esperanza ya cambió de manos, es porque hoy está con nosotros”, dijo Xóchitl Gálvez durante su informe como senadora en un evento frente al Monumento a la Revolución.

La coordinadora del Frente Amplio por México y virtual candidata presidencial opositora, advirtió que no busca confrontarse y dividir, pero que tampoco se va a dejar ante los embates desde el gobierno.

Acompañada de los líderes nacionales del PAN, PRI y PRD, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, respectivamente, y arropada por militantes de los tres partidos, la senadora señaló que las respuestas a los problemas del país no están en el pasado, ni es momento de las lecciones de historia, haciendo alusión al presidente Andrés Manuel López Obrador, sino lo que se busca es un futuro brillante.

Sobre el informe, Xóchitl Gálvez señaló que su obligación como funcionaria es rendir cuentas y no escudarse en el pasado.

“Quien ejerce un cargo debe de rendir cuentas en lugar de echarle la culpa a otros o simplemente justificarse en el pasado. Rendir cuentas es dar la cara y no recurrir a otros datos ni escudarse detrás de una oficina para evadir la realidad ni las responsabilidades”, dijo.

Añadió que como senadora propuso el regreso del Seguro Popular, pues criticó la política social del presidente de entregar apoyos, pero a costa de la falta de medicinas en los hospitales.

“Por supuesto que están contentos de recibir más apoyos, pero no es posible que no tengan medicamentos; que esos niños vayan a los hospitales y no exista la quimioterapia de la que depende su vida”, dijo.

A la par del evento de la senadora se desarrollaron dos actividades más en la explanada del Monumento a la Revolución organizadas por el gobierno capitalino.