Reta Romero Hicks a AMLO para crear agendas hacendarias y anticorrupción

El líder de los diputados federales de Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks lanzó un reto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador para que el mandatario se reúna de inmediato con todos los diputados y senadores, con los ayuntamientos de todo el país y los gobernadores para fortalecer el Pacto Federal y elaborar agendas para: una Convención Nacional Hacendaria, un acuerdo de combate a la corrupción a profundidad y para fortalecer la seguridad de manera efectiva; “y ya no solamente declarar que estamos trabajando en todo eso”.

Romero Hicks al lanzar este reto, aludió al presidente y dijo: “Usted no cuenta con nosotros para dividir. Nosotros vamos a tener la reflexión, la paciencia y la perseverancia. Y por eso le digo desde aquí: cuando uno escucha a los demás, corre el riesgo de aprender y sobre todo recordar que usted debe representar a todos los mexicanos. México está de pie, aunque usted nos quiera ver de otra forma”.

El legislador federal recordó que a dos años de la presente administración, en San Lázaro, el presidente se comprometió a no robar, no mentir y no traicionar, pero subrayó que “lamentablemente hoy roba los sueños de millones de mexicanos que votaron por él, miente todos los días en las mañaneras y traiciona la confianza de muchos mexicanos que confiaron en él”.

En el marco de su segundo informe legislativo, Romero Hicks llamó al mandatario a que “Ya no se la pase en el espejo retrovisor. Entienda que hoy tenemos que construir el futuro, no hablar solamente mal del pasado. Eso nos divide, lo que dejamos de hacer o lo que hicimos mal. Cuenta con nosotros para trabajar” dijo el legislador panista.

“Sumar y multiplicar es lo que hoy necesita este país. Que busquemos mejores soluciones para el micro y pequeño, mediano empresario, el comerciante, el que ha perdido en este momento tantas posibilidades para su economía familiar”, subrayó.

De la misma manera, dijo, se debe hacer frente a la pandemia. Que tengamos un presupuesto para la vacuna, para que en su momento sea universal y gratuita. Eso es lo que México necesita, reiteró.

Recordó que en los dos años de la presente administración, el mandatario solamente se ha reunido una vez con los legisladores de oposición, el pasado 6 de febrero. Asimismo subrayó la importancia de encontrarse con los alcaldes de los dos mil 457 municipios del país, toda vez que representan al nombre, rostro, corazón, domicilio y apellido de los mexicanos. Y con los gobernadores es urgente dialogar, para construir y fortalecer el Pacto Federal.

Finalmente, precisó que el combate a la corrupción debe concretarse a profundidad y con amplitud a través de leyes que regulen la obra pública, la infraestructura, las compras y no simulaciones como las que tenemos hasta este momento. Fortalecer la seguridad del municipio, los Estados y la Federación es también una prioridad.