Estaré fuera una temporada: Anaya acusa que AMLO quiere meterlo a la cárcel

En un video publicado en sus redes sociales, el excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador, de que lo quiere meter a la cárcel a la mala, y sabe van a iniciar un proceso por las declaraciones que ha hecho en su contra el extitular de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya.

Anaya dijo que lo que más le molesta al presidente es que le recuerden que su principal promesa, la de acabar con la corrupción, resultó un fraude, “una verdadera vacilada”, y mencionó los casos de sus hermanos.

➡️ Promesas incumplidas, mentiras y destrucción: Anaya critica tres años del gobierno de AMLO

Aseguró que hace un mes tenían todo listo para iniciar el proceso en su contra, sólo que se dieron cuenta de que el expediente, “como todo lo que hace este gobierno, estaba hecho con las patas, que iban a hacer un verdadero ridículo”.

Informó que por esta razón va a tener que estar fuera una temporada, no es lo que le hubiera gustado porque es una decisión dura, pero no hay de otra porque si se deja le van a quitar sus derechos políticos y le van a quitar la posibilidad de ser candidato en tres años.

Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor. pic.twitter.com/QBSOYxnXOZ — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 21, 2021

Anaya dijo que en cuanto gane va a reanudar sus recorridos por todos los municipios, que va a seguir publicando sus videos todas las semanas y que va aprovechar para hacer una gira con migrantes, “que tuvieron que salir de México para conservar la esperanza”.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias