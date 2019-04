Rechaza Monreal aspiración para dirigir Morena

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal aseveró que no aspira a dirigir su partido ni tampoco busca modificar las decisiones que se tomen al interior del mismo.

En entrevista radiofónica con Julio Hernández para Grupo Radio Centro, el legislador zacatecano subrayó que ni la renovación del la dirigencia ni las actividades del mismo lo distraerán de sus actividades legislativas como senador de la República y coordinador de su Grupo Parlamentario.

Política "Morena no come Morena", diputados dejan solo a compañero que denuncia corrupción en Sonora

Monreal explicó que hace un mes definió no involucrarse en la renovación de la dirigencia del partido y resaltó que tampoco participará en actos partidistas, acompañando a candidatos de Morena.

“No haré involucramientos; no me meteré a decisiones del partido; no opinaré sobre el partido. Pero, obviamente, tengo mi propuesta y mi pensamiento muy claro en torno a lo que yo pensaría del partido”, indicó.

Asimismo, expuso que tiene demasiado trabajo y por ello no considera luchar por espacios de poder o políticos de representación en el partido lopezobradorista.

Ya bastante trabajo tengo aquí (en el Senado) para dirimir, para atender los reclamos de la oposición y también de Morena, al interior del grupo

Por ello, anunció que se dedicará al cien por ciento, a su labor como coordinador de Morena y senador de la República.

Abundó que, en el Senado hay acuerdos y desencuentros, y por esto, buscará el diálogo permanente y el acercamiento con la oposición para seguir construyendo consensos; aunque reconoció que actualmente hay reformas delicadas que ve difícil que en este momento puedan ser aprobadas como la relacionada a la revocación de mandato.

De esta reforma, dijo que, debido a que si se pone a votación en este momento, no se lograría la mayoría calificada, y argumentó que por razones políticas y prácticas no hay forma de que la oposición acepte la minuta como viene de la Cámara baja.