Ricardo Monreal exige a Morena proceso interno digno para aspirantes presidenciales

El senador Ricardo Monreal Ávila nuevamente exigió a la dirigencia nacional de Morena un proceso interno digno para los aspirantes presidenciales, esto ante la falta de voluntad política que encabeza Mario Delgado Carrillo.

En una carta que envió el pasado 13 de febrero a su dirigente nacional, Ricardo Monreal dejó en claro que el método más adecuado para la selección interna de candidatos presidenciales es el de elecciones internas abiertas.

Te podría interesar: Monreal confirma que no buscará la candidatura presidencial si no es a través de Morena

Señaló que, dado que el estatuto del partido determina que el método sea la encuesta, y “toda vez que no existe voluntad política de la actual dirigencia partidista para cambiar los criterios y abrir cause a la democracia, habremos de observar las normas internas aún vigentes”.

Refirió que, si el método es la encuesta, lo mínimo exigible desde una visión democrática es que sus reglas se presenten, se analicen, y aprueben por los candidatos elegidos por la dirigencia, como los aspirantes visibles.

El legislador zacatecano manifestó que hay inequidad entre las personas participantes y un sesgo de quien organiza la elección, y criticó que hace dos años el presidente Andrés Manuel López Obrador abrió el proceso de su propia sucesión.

Política Corcholatas de Morena visitarán San Lázaro para su plenaria

“No puede haber piso parejo cuando, como es público y notorio, hay un abierto despliegue anticipado de campañas personalizadas a favor de cada uno de los tres preferidos de Palacio Nacional”, manifestó Ricardo Monreal.

Aseguró que no hay legalidad, transparencia, ni rendición de cuentas en el uso de cuantiosos recursos invertidos en la propaganda con que han inundado al país. “Eso es justo lo que denunciamos cuando estuvimos en la oposición. Practicarlo ahora en Morena no es congruente, pero, sobre todo, no es democrático”.

El dirigente legislativo expresó que corregir dos años de inequidad ya es imposible; sin embargo, “al menos podríamos tener un proceso interno digno de quienes nos decimos demócratas, el cual debe iniciar con la inmediata suspensión de la ilegal propaganda de los tres aspirantes favorecidos por la parcialidad que hemos visto y continúa padeciendo”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En este sentido, el líder parlamentario pidió al CEN de Morena, que integre a la brevedad un grupo experto en encuestas, que sean las cinco mejores de México y con mayor prestigio, así como dos de los Estados Unidos y dos en otras zonas como puede ser de Europa o América Latina.