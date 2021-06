Monreal: No traicioné al movimiento, ni seré chivo expiatorio

El senador Ricardo Monreal aclaró que no traiciono al movimiento morenista en las pasadas elecciones; no soy responsable de nada, no puedo torcerle el brazo a los electores de la Cuauhtémoc, están bastante capacitados y politizados. “Sería muy poderoso para influir’’ y “no estoy dispuesto a ser chivo expiatorio de nadie’’.

Respecto a si le favorece el choque entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, en sus aspiraciones presidenciales, destacó que “aquel que se atreva a adelantar los ritmos y los tiempos, no es sino un suicida político, y yo no lo soy’’.

Lejos de buscar cómo descalificar y cómo culpar sobre las torpezas en las decisiones, se debe buscar cómo consolidar la unidad y la cohesión en nuestro país, en todas las regiones, apuntó.

A Monreal lo han señalado de operar en contra del movimiento en la delegación Cuauhtémoc, donde ganó la alcaldía Sandra Cuevas, postulada por el PAN, PRI, PRD, y cercana al coordinador parlamentario de Morena en el Senado de la República.

“A la persona que ganó la conozco, nunca trabajo conmigo, intento ser diputada por un distrito en Azcapotzalco por Morena, no le dieron oportunidad, la excluyeron, al final ella decidió aceptar una invitación de este grupo de partidos y ahí están los resultados’’.

Pero aclaró que él votó en la delegación por Morena en las tres boletas “y sería muy poderosos para influir en los ciudadanos de la Cuauhtémoc, donde son verdaderamente conscientes, politizados y gente con un criterio extraordinario, me parece hasta una falta de respeto que digan que pudieron haber sido manipulados’.

En conferencia virtual con medios, apuntó que él no es dirigente de partido, “no tuve responsabilidad alguna partidista en la Ciudad de México, ni en el Valle ni en alguna parte, y no estoy dispuesto a ser chivo expiatorio de nadie’’.

“No me sumo a los coros de linchamiento, ni soy ni estoy dispuesto a ser chivo expiatorio de nadie; que cada quien asuma su responsabilidad y que cada uno asuma su propia respuesta frente a los acontecimientos’’.

Lo que sucedió en el proceso, añadió el líder parlamentario, fue que la gente decidió votar. Es hasta una falta de respeto atribuible a una persona o una corriente, la dirección de un movimiento que pudo haber cambiado el destino de un Estado, de una región, de una circunscripción, y es otorgarle demasiado poder a la persona a la que se le menciona.

Monreal Ávila aclaró que es hombre serio, respetable y responsable de lo que hace.

“Morena debe revisar su estrategia, debe revisar sus procedimientos de selección de candidatos; debe revisar su cercanía con los electores y su relación con los sectores de la población’’, recomendó.

Dijo que su vida siempre ha sido de adversidades. Para mí no ha sido fácil avanzar, “por eso no creo en las intrigas palaciegas, soy muy resiliente a ese tipo de políticas de descalificación y siempre soy cuidadoso en no responder con la misma violencia con la que se escribe’’.

Suicida político

Respecto a si el choque entre Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard, jefa de gobierno de la CDMX y titular de la SRE, respectivamente, le favorece en las aspiraciones presidenciales, Monreal dijo:

“No estoy pensando en eso. Estamos a destiempo, lo único que me preocupa es fortalecer la institución presidencial; aquel que se atreva a adelantar los ritmos y los tiempos, no es sino un suicida político, y yo no lo soy’’.

Tengo 46 años en el servicio público y estoy muy claro en cómo se construyen ese tipo de circunstancias políticas. Por eso no actuaré ni de manera precipitada, ni tampoco de manera ventajosa o mezquina, apuntó.

Para mí, prosiguió el senador, falta bastante tiempo y en este momento lo que nos interesa al Grupo Parlamentario, es fortalecer la figura presidencial y consolidar la transición política y profundizar el cambio de régimen.

“No nos mueve ninguna otra aspiración, no nos mueve ninguna ambición vulgar. En este momento lo que necesitamos es construir un país y demostrarle a la gente que tenía razón en apostarle al cambio’’.

Ahora, explicó, lo que debemos hacer, es reconstruir nuestra relación con los electores que se fueron, con la clase media, con los empresarios; hay que reconstruir nuestra relación con los sectores sociales, con los grupos económicos, con los grupos de científicos, con los grupos de la sociedad civil, con organismos no gubernamentales.