Romero Deschamps "planta" a AMLO en comida de Palacio Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no va a juzgar a los ausentes como Carlos Romero Deschamps, líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, quienes decidieron no asistir al encuentro con los representantes de los trabajadores.

“Fueron invitados todos, algunos no vinieron, los entendemos, nosotros vamos a actuar con mucho respeto a la autonomía sindical porque es ida y vuelta”, expresó en su discurso de la Conmemoración del Día del Trabajo.

Al cierre de una comida de cerca de dos horas con los dirigentes sindicales, López Obrador comentó que comprende la negativa de quienes se rehúsan a apoyar sus políticas laborales y hasta tomarse la foto, porque no se la pueden tomar con cualquiera.

Conmemoración del #DíaDelTrabajo desde Palacio Nacional | Garantizamos la justicia laboral en México https://t.co/7MwFMHDHZG — Gobierno de México (@GobiernoMX) May 1, 2019

“Cuando estábamos en la oposición, a mí me invitaban y yo no asistía, no se podía retratar uno con cualquier persona, ahora en el caso nuestro es distinto, nosotros representamos a todo el pueblo, entonces, por eso entendemos que no estén aquí todos porque ellos tienen sus posturas”, afirmó.

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján, confirmó que enviaron invitaciones generales al STPRM y al Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana

“Hubo invitaciones sí, hubo invitaciones generales, sí. Hubo invitaciones generales y la idea es que fuera un evento muy plural, del cual estamos seguro que se logró”, asintió.

Alcalde Luján rechazó que la indiferencia de ambos sindicatos vaya a dificultar la conciliación por los derechos de los trabajadores, incluso cuando en el caso del SITUAM alegan que no fueron convocados al encuentro.

“Yo estoy segura que vamos a conciliar con todos y a mantener diálogo con todos, yo creo que ya todos los sectores entienden que este país ya cambió y que hay que respetar nuestra norma constitucional”, aseveró.