INE multaría a Samuel García, por aparecer en stories de su esposa

El Instituto Nacional Electoral (INE) prevé multar al gobernador electo Samuel García, con 55 millones de pesos por las 'stories' de Instagram que subió su esposa Mariana Rodríguez Cantú durante su campaña.

"El INE quiere que Mariana, mi esposa, me cobre 27.8 millones de pesos por las historias y las fotos que subió conmigo durante la campaña. Como claramente no me cobró, me quieren multar con 55 millones de pesos", señaló el emecista a través de sus redes sociales.

En su publicación, dijo que es ofensivo que pretendan ponerle precio a Mariana. "Es injusto que el éxito que ha alcanzado con su trabajo, ahora quieran convertirlo en un castigo y en un obstáculo a su libertad de expresión", remarcó.

Este jueves se presentará ante el Consejo General del INE, el informe de Fiscalización de campañas electorales, por lo que la sanción al gobernador electo podría aprobarse.

En ese sentido, el mecista sostuvo que confía en que los consejeros actuarán de acuerdo a la ley y tomarán la decisión correcta.

De acuerdo con la información de la Unidad Técnica de Fiscalización, se tiene el registro de 45 fotografías publicadas en el feed de Instagram de la influencer Mariana Rodríguez y mil 300 stories fijadas, que según el organismo, hacen alusión a la campaña de García.

Por ambos rubros, el INE consideró la suma de 27 millones 800 mil pesos que Rodríguez debió cobrar al entonces candidato a la gubernatura de Nuevo León por promoverlo en sus redes sociales.