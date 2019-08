Sánchez Cordero pide al Senado regular consumo de la marihuana

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero resaltó en el marco de la Tercera Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena el tema pendiente de la regulación y control del cannabis y de la marihuana, por lo que instó a los morenistas a revisar el marco legal idóneo en rubros como su uso personal, comercial científico y médico.

“Esto permitirá que la ciudadanía ejerza su libertad, se avance hacia una política de drogas progresista, que aborde el problema del narcotráfico desde la perspectiva de la seguridad, de la salud, de la economía, y algo muy importante que trae esta iniciativa, de la justicia social”, abonó.

Asimismo, la también ministra en retiro urgió a sus excompañeros en el Senado a legislar en materia anticorrupción pues dijo, “al día de hoy no se legislado sobre la instancia jurisdiccional que resuelva los casos graves de corrupción y que se sometan a la instancias de fiscalización y de investigación a nivel federal”.

“Por eso no dejemos de lado la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Ley General de Responsabilidades Administrativas”, comentó.

Por otro lado la secretaria de Gobernación pidió a senadores dictaminar que son mexicanos por nacimiento quienes nazcan en el extranjero y sean descendientes de mexicanos, a fin de que éstos no queden apátridas por reformas en Estados Unidos que privilegian el derecho de la sangre y no del derecho del suelo para adquirir la nacionalidad norteamericana.

“De prosperar esta iniciativa (en el país vecino al norte) y de no tener esta reforma constitucional en nuestro país, vamos a tener una serie y a un grupo importante de mexicanos, nacidos en Estados Unidos o en el extranjeros, hijos de descendientes mexicanos, que tendrán la calidad de apátridas si nosotros no reformamos nuestra constitución y no les permitimos que tengan la nacionalidad mexicana por nacimiento”, advirtió Sánchez Cordero, en el marco de la Tercera Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena.

Al afirmar que el fenómeno migratorio actual llegó para quedarse, la titular de Segob remarcó que esta reforma constitucional es “sumamente importante sobre todo en los momentos que estamos viviendo de esta migración enorme”, ya que detalló que tendrán más derecho de adquirir la nacionalidad mexicana los hijos de migrantes que nacen actualmente en territorio nacional que los hijos de descendientes de mexicanos que nazcan en otro país, aun siendo descendientes de mexicanos por nacimiento, comentó.