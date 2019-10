SCJN no es un partido de oposición, afirma su presidente Arturo Zaldívar

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, afirmó que el máximo tribunal no es un partido de oposición, “no es ese su papel, ni su función en una democracia constitucional”.

A través de su cuenta de Twitter, Zaldívar coincidió con el investigador de la UNAM, Diego Valadés, quien indicó que la Suprema Corte “no es ni debe ser un contrapeso del gobierno”.

La Suprema Corte de Justicia no es ni debe ser un contrapeso del gobierno. La Corte resuelve conforme a derecho y no con criterios políticos. Los contrapesos deben estar en el Congreso. Esto es lo que se hace en toda democracia constitucional. — Diego Valadés (@dvalades) 4 de octubre de 2019

“Tiene toda la razón el distinguido constitucionalista @dvalades. La SCJN no es, ni puede ser, un partido de oposición. No es ese su papel, ni su función en una democracia constitucional”, escribió.

Tiene toda la razón el distinguido constitucionalista @dvalades. La #SCJN no es, ni puede ser, un partido de oposición. No es ese su papel, ni su función en una democracia constitucional. https://t.co/mXSRknMQNp — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) 4 de octubre de 2019

Horas antes, también en esta red social el ministro defendió la independencia de la Suprema Corte: “No hay una sola sentencia de la SCJN de 2019 que se pueda tildar con razón de carente de independencia”.

Además, dejó en claro que no es un reclamo a los críticos del gobierno. “No me toca. Reclamo a quienes afirman que la Corte no es independiente sin aportar una sola prueba. Eso es todo. Porque esas críticas gratuitas confunden y hacen daño de manera injusta”

Lo celebro. No reclamo a críticos del gobierno. No me toca. Reclamo a quienes afirman que la Corte no es independiente sin aportar una sola prueba. Eso es todo. Porque esas críticas gratuitas confunden y hacen daño de manera injusta. — Arturo Zaldívar (@ArturoZaldivarL) 5 de octubre de 2019

“En un poder equilibrador garante del orden constitucional, en especial de los DDHH. Y en ese sentido, puede entenderse como un contrapeso constitucional, no político en sentido estricto”, añadió.

La SCJN está envuelta en el escándalo político tras la renuncia de Eduardo Medina Mora como ministro, aparentemente por una denuncia por presunto lavado de dinero.

Desde la reforma de 1994 que constituyó a la SCJN como Tribunal Constitucional no había renunciado un ministro, el antecedente más cercano es de diciembre de 1989 con el “retiro voluntario” de Ernesto Díaz Infante.