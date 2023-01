La ministra Norma Piña Hernández es la nueva presidenta de la SCJN

La ministra Norma Lucía Piña Hernández fue electa esta tarde como la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) hasta 2026, con lo que se convirtió en la primera mujer en ostentar este cargo en la historia del Alto Tribunal.

Con seis votos a favor fue que la ministra se hizo con la victoria, por lo que a partir de hoy mismo y por los próximos cuatro años será la representante del Poder Judicial Federal en sustitución de Arturo Zaldívar.

Fueron tres rondas las que tuvieron que celebrar los 11 ministros de la SCJN para decidir quién sería su representante, con ella compitió directamente el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se hizo de cinco votos en la última ronda.

Antes de ellos –en segunda ronda– fueron descartados Yasmín Esquivel, quien se encuentra envuelta en la polémica por el presunto plagio de su tesis de licenciatura, así como Alberto Pérez Dayán, ambos con un voto. También fue eliminado de la contienda Javier Laynez Potisek, que obtuvo sólo dos apoyos.

Como lo señaló en el proyecto que presentó el pasado 6 de diciembre para competir por el puesto, la ministra Piña Hernández sostuvo que su administración tiene la responsabilidad de representar a los integrantes de la Suprema Corte y a los consejeros de la Judicatura Federal.

“La decisión no remite a una concepción personal, sino a un proyecto siempre perfectible del Poder Judicial federal que habremos de construir todos juntos. Aquí no hay triunfo, no hay victoria, la presidencia es resultado de la mayoría, a ella se debe, de ella depende. Así lo asumo”, afirmó.

Por ser la primera mujer que asume el cargo, la ministra Piña Hernández también agradeció la congruencia de sus compañeros del Pleno, ya que varios de ellos, incluyendo el ministro presidente saliente, se han pronunciado reiteradamente a favor de la igualdad de género en el poder judicial.

Reconozco la importantísima determinación de la mayoría de este Tribunal pleno de romper lo que parecía un inaccesible techo de cristal. Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la SCJN

"Me siento acompañada, respaldada, acuerpada por todas ellas (las mujeres), por todas nosotras, me siento muy fuerte porque sé que estamos todas aquí. Nos colocamos por primera vez al centro de la herradura de este Tribunal pleno, demostrando y demostrándonos que sí podemos”, concluyó.

La ministra, quien mañana encabezará su primera sesión, llegó en 2015 al Máximo Tribunal propuesta por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. Ella es licenciada, maestra y doctora en Derecho por la UNAM y prácticamente toda su carrera profesional la ha desempeñado al interior del Poder Judicial, en el que ha ejercido cargos como secretaria, jueza, magistrada y, por supuesto, ministra.