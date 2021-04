Se desliga Azucena Pimentel de montaje de la AFI en caso Cassez-Vallarta

Azucena Pimentel Mendoza, directora general de publicidad y promoción de la Presidencia de la República, se desligó del montaje del secuestro organizado por la Agencia Federal de Investigación (AFI) transmitido en vivo la mañana del viernes 9 de diciembre de 2005.

Durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si Pimentel --quien era la productora de Primero Noticias durante la transmisión del montaje-- está involucrada, sería separada del cargo.

"Si ella está involucrada en este asunto no puede trabajar en el gobierno de nosotros; vamos a pedirle a Jesús Ramírez Cuevas que investigue sobre este asunto", expresó el mandatario.

Más tarde, el equipo de comunicación social dio a conocer un comunicado, fechado en diciembre de 2019, en el que Pimentel aseguró no tener conocimiento de que se tratara de un montaje y tuvo conocimiento del hecho en el mismo momento de su emisión.

"En ese momento, quienes presenciamos los hechos creíamos que se desarrollaba en vivo tal y como informaron las autoridades, pero con el tiempo se conocieron las circunstancias reales en las que la AFI llevó a cabo la acción, y desde entonces se me ha señalado por ser partícipe (o incluso organizadora) de ese montaje. Esto es totalmente falso", expresó.

Recordó que, en ese momento, eran frecuentes las presentaciones a medios de detenidos y la cobertura de operativos, por lo que nada en particular indicaba que este suceso fuera diferente o tuviera un trasfondo que generara sospechas.

"Los enlaces no sólo se transmitieron en vivo por Televisa, también fueron emitidos por TV Azteca y en diferentes radiodifusoras. Había más medios de comunicación en el sitio, incluso cubriendo lo que sucedía con helicópteros", recordó.

Aseguró que para desarrollar un montaje de ese tipo y magnitud serían necesarias juntas previas del equipo, con participación y conocimiento de integrantes de la producción y del gobierno federal, "en mi ámbito de responsabilidad eso no sucedió".

Pimentel recordó que el 2 de marzo de 2007 Pablo Reinah, reportero a cargo de la cobertura, recibió a través de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos una respuesta oficial en la que la AFI confirmó no haber precisado que la detención de las personas ocurrió antes de su llegada y, por lo tanto, no se le proporcionó información completa, objetiva y veraz.

"Esto ha sido parte importante de las experiencias que, a lo largo de este tiempo, me han confirmado que la labor que desarrollo es de servicio público, principalmente. Y hoy, que tengo el honor y la responsabilidad de hacerlo para la comunicación social del Gobierno de México, esas experiencias y ese objetivo están más claros que nunca, día con día".

En tanto, el periodista Carlos Loret de Mola, tuiteó que la embestida por este caso no es por el caso Cassez-Vallarta.

"Es por Pío, Felipa, Epigmenio, Bartlett, Irma Eréndira... para no dar a la sociedad una explicación sobre una vacuna no aplicada, revive un caso de hace 16 años del que no me di cuenta y por el que desde entonces me disculpé públicamente", expuso mediante un tuit.

Afuera del Palacio Nacional, los familiares de Israel Vallarta lamentaron que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señalara que hay dos causas abiertas por secuestro en su contra.

"Israel no tiene ningún otro asunto, más que los que están en ese proceso, con la detención en el rancho la Chinita, que en el que no se le ha dado la libertad ni sentencia; exigimos justicia", expresó René Vallarta Cisneros, hermano del detenido.