Se divide INE por integración de comisiones clave en elecciones 2024

El Instituto Nacional Electoral (INE) quedó dividido y confrontado por la integración de las comisiones de Quejas y Denuncias y Fiscalización, órganos claves en la elección 2024 que arrancó el jueves y que hasta el cierre de esta edición aún no estaba decidida su conformación.

Ante la falta de acuerdo, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, decretó un receso en la sesión de Consejo General para que los consejeros se reúnan y lleguen a un consenso, pues recordó que el plazo para que las comisiones queden integradas y conformadas es este sábado, ya que el proceso electoral está en curso sin dichos órganos.

La consejera Guadalupe Taddei dijo estar convencida de la necesidad de declarar el receso, pues dijo que “más allá de que haya quien quiera que a este Instituto le vaya mal, creo que aquí habemos muchos que queremos que a este Instituto le vaya bien”.

Por un lado quedaron Claudia Zavala, Dania Ravel, Carla Humphrey, Arturo Castillo y Jaime Rivera, quienes presentaron al inicio de la sesión un acuerdo vacío en la integración de las comisiones en disputa y a las 15:00 horas otro proyecto con nombres que no fueron reconocidos por quienes eran aludidos; por el otro Guadalupe Taddei, Norma Irene de la Cruz, Jorge Montaño, Rita Bell López y Uuc-kib Espadas que acusaban ilegalidad.

“Nos integran en comisiones o te excluyen de comisiones sin tener la cortesía de comunicartelo”, acusó la consejera Norma Irene de la Cruz.

El consejero Uuc-kib Espadas acusó en una conversación con medios de comunicación que la propuesta del bloque mayoritario no protege los intereses del INE y que la minoría a la que él pertenece nunca “pretendió apoderarse de las cuatro principales comisiones para el proceso electoral”.

“Lo que hace la propuesta que está sobre la mesa es pretender que una mayoría tenga el control total de comisiones sin tener en cuenta a una minoría que es una minoría máxima, estamos hablando de seis contra cinco, no son 10 contra uno, no son nueve contra dos (...) es un mayoritazo que no tiene justificación”, dijo.

En la sesión, el consejero Espadas fue confrontado por su homóloga Dania Ravel, quien lo acusó de interrumpirla en diversas ocasiones.

“Señor, usted se ha pasado, y aquí hay bastante, bastante laxitud para que podamos hablar. Por favor no grite, estamos en una sesión en consejo general. Usted no es el presidente de este Consejo General, usted no lo es, usted no lleva el orden”, le espetó Ravel a Espadas.

El consejero advirtió que la división y falta de acuerdos que se evidenció ayer “manda un mensaje muy grave, un mensaje donde hay posiciones irreductibles que quieren confundir la mayoría con el todo”.

En tanto, la consejera Carla Humphrey expresó que no hay división de su parte sino “preocupación de que hoy nos estampas quedando sin comisiones, estamos ya en proceso electoral, tenemos que tener comisiones conformadas”.