Se mantendrá abajo la cifra de robo de combustible, asegura AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el plan de combate al robo de combustible avanza bien, por lo que en breve se normalizará el abasto de gasolinas en el país, sin el robo que se hacía, “vamos a mantener abajo la cifra de robo, no es lo mismo 70 mil barriles robados diariamente que tres mil”.

Señaló que esa estrategia que implementó su gobierno se mantendrá hasta que se logre la normalidad y el 21 de febrero próximo darán a conocer un informe, cuando se cumplen dos meses de haber puesto en marcha dicho plan.

La Estafa Maestra

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario dijo que la Secretaría de la Función Pública dará a conocer su dictamen sobre los funcionarios que fueron contratados en Pemex y que presuntamente participaron en lo que se conoce como "la Estafa Maestra".

Adelantó que pedirán a esos funcionarios que dejen sus cargos y que se termine la investigación que está en curso, “porque no podemos tolerar nada que tenga que ver con corrupción ni siquiera aceptar sospechas. El mandato que tenemos es acabar con la corrupción y la impunidad, es cero corrupción y cero impunidad, no vamos a proteger a nadie, no vamos a tapar ningún acto de corrupción”.