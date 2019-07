Se resolvió el conflicto en la Policía Federal, no habrá despidos: AMLO

El gobierno de la República ya llegó a un acuerdo con la Policía Federal, anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante la conferencia mañanera, el primer mandatario afirmó que el movimiento no prosperó porque no fueron bien vistos por los ciudadanos, después de que realizaron actos de violencia contra la Comisionada Nacional de Seguridad, Patricia Trujillo, así como por la toma de casetas y vialidades.

🔴 #EnVivo #ConferenciaPresidente Todos los elementos de la Policía Federal van a ser reacomodados, hay tareas en otras áreas de vigilancia y seguridad. No van a ser despedidos ni maltratados: AMLO [@lopezobrador_] https://t.co/Jn1BJMyUYL pic.twitter.com/nYWg6mJ1uq — El Sol de México (@elsolde_mexico) 9 de julio de 2019

“Ya se llegó a un acuerdo en el conflicto de la Policía federal. No se sostiene ningún movimiento si no hay apoyo respaldo ciudadano. Se manifestaba la inconformidad de la gente con la actitud de un grupo de la Policía Federal, no se vió bien, sobre todo, la agresión a mandos y la agresión a una mujer más lo de las tomas de carreteras de calles, eso no fue bien visto”, afirmó.

López Obrador aclaró que los mandos policiales ganarán 19 mil pesos mensuales, de entrada, y conservarán todas sus prestaciones, contrario a lo que alegaban los inconformes.

A quienes también acusó de haber utilizado bots, para descalificar a la Guardia Nacional en las redes sociales, donde corrieron el rumor de que los Jóvenes Construyendo el Futuro ganarían más que los efectivos y anunciaban despidos masivos.

“Pueden montar una campaña e inundar las redes con mensajes en contra y con la utilización de robots y no pasa. No tienen buenos resultados por los ciudadanos, por eso agradezco mucho a la gente por su apoyo, por su respaldo, ya se resolvió el asunto”, expresó.

No obstante, pidió que no se descalifique a todos los policías, porque muchos actuaron con ignorancia, dejándose llevar por los rumores de personas que actuaban con “mano negra”.

“También no se puede descalificar a todos los elementos de la Policía Federal, para empezar tienen derechos de manifestación, de expresión. En algunos casos actuaron por no contar con la información suficiente y fueron desinformados de que se les iba a correr, de que se les iba a quitar sus prestaciones”, aseguró.

De esta manera, informó que se reanudan los procesos de selección para la Guardia Nacional y quienes no pasen los exámenes, participarán en la vigilancia de las oficinas de dependencias federales.

Sin embargo, descartó que, como propuso el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Francisco Domínguez Servién, se sumen a las policías estatales.