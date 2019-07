Senadores del PAN exigen juicio político contra Congreso de Baja California

Senadores del PAN exigen juicio político contra todo el Congreso de Baja California, “están atentando contra un principio constitucional deliberadamente’’.

Damián Zepeda Vidales dijo que hay que entrarle con fuerza, explorar todas las vías y tumbar la resolución, y segundo deslindar responsabilidades.

“Si se encuadra una de las causales de atentado en contra de las instituciones democráticas y analizar todas las alternativas legales’’, refrendó el integrante de la Comisión de Puntos Constitucionales.

“Lo principal es tumbar este atentado contra la democracia, que no entre en vigor; que Morena esté detrás es una señal de alerta tremenda de que quieran mañana hacer lo mismo a nivel nacional’’.

Por ello, dijo el senador panista, evitar la acción y ver si hay responsabilidad. Hay abiertamente una flagrante violación a la Constitución en lo que hizo el Congreso de Baja California.

Aclaró que aquí no hay alianza del PAN, PRI ni nada, es un atentado que se dio por todos los partidos políticos a nivel local. El que tiene la visión para esto son los partidos políticos y ya anunció la dirigencia –PAN- que va a presentar un juicio de acción de inconstitucionalidad y eso se hace de manera individual, por lo que ojalá y otros partidos también lo presente.

“Debe iniciar el proceso de un juicio político porque es una ilegalidad lo que se hizo y explorar todas las alternativas’’, insistió.

En el caso del PAN, ese no es el PAN, no confundamos que un grupo de personas haya decidido aliarse en algo que seguramente está pasando en Baja California y han echado a perder todo ese congreso y el PAN no avala eso y hemos pedido que se proceda contra quienes se prestaron a ello. La dirigencia ha sido clara en el sentido y va a iniciar un proceso de expulsión.

Damián Zepeda apuntó que “el gobenador electo es el artífice evidente en el tema, él que ha estado impulsando y Morena, aunque es difícil de probar que él estuvo operando con los diputados’’.

Un millón de dólares

“Hay temas interesantes para mal; el que era el presidente del Congreso había denunciado que había intentos, hablaba él de hasta 1 millón de dólares, él lo dijo, no yo y luego votó. Estas denuncias públicas se deben investigar. Es delicado lo que hicieron los diputados’’.

El panista dijo que no recuerda en la historia reciente un acto tan grave en contra de la democracia en México, que es mucho decir en medio de fraudes. “No recuerdo nada tan grave’’, insistió.

Estamos hablando de cambiar el tiempo de duración de un gobernador, una vez que ya ha sido electo, el ciudadano fue a una elección que tiene que tener certeza, a quiénes puedes elegir y por cuanto tiempo pueden gobernar.

Que después un órgano diga que va a durar mucho más es “gravísimo’’. Morena debería molestarse consigo mismo y con su gobernador electo y con sus diputados’’.

“El equivalente es que el presidente hoy y Morena, quisieran cambiar de seis años a 15 años la duración de la Presidencia, ahorita. No lo veo tan descabellado pues fue Morena quien impulso el cambio en Baja California’’.