Senadores del PRI exigen comparecencia de titular de la SEP por contenido de libros

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Senado de la República exigirá la comparecencia de la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, para que justifique el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos.

Ante la polémica generada por el contenido de los nuevos libros de texto, los legisladores indicaron que es necesario contar con información oportuna sobre su contenido, la manera en que fueron diseñados, la forma en que se han distribuido en el país, las personas que participaron en su elaboración, el control de calidad, así como los fundamentos científicos y pedagógicos empleados.

Del mismo modo, el partido indicó que ya hay un registro sobre errores que se presentan en los nuevos libros, como sería el caso de la fecha de nacimiento de Benito Juárez, un cambio de nomenclatura entre los estados de Querétaro y Guanajuato, la ubicación del sistema solar en una infografía, además de errores ortográficos.

Además alertan sobre otros errores que podrían impactar en la educación de los menores.

La SEP reservó por cinco años la información de las asambleas para elaborar los nuevos planes de estudio y libros de texto, lo que el partido indicó, es inaceptable, ya que ésta información debería ser pública por ser esta una política del gobierno federal.

El debate nacional ha provocado que grupos de maestros hayan rechazado la utilización de los libros en el año escolar que está por comenzar, del mismo modo, que gobiernos estatales hayan anunciado que no los repartirán, y de una serie de amparos para impedir que los libros sean distribuidos entre los niños.

Por todo ello, el PRI indicó que es necesario la presencia de la secretaria de Educación ante el pleno de la Comisión Permanente para explicar lo ocurrido y la manera en que se resolverá esta problemática.

Dicho partido hizo un llamado a la mayoría oficialista a no bloquear esta comparecencia porque lo que está en juego es el futuro de los niños de México.

Por otro lado, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, apuntó que las críticas que han recibido los libros de texto gratuitos para el siguiente ciclo escolar, es parte de la estrategia política de la oposición y no en una preocupación educativa genuina ni sustentada.

“Es su estrategia, no nos engañemos, no es un tema técnico pedagógico, no es un tema educativo, es un tema político; está inscrito en la política que están impulsando ellos”, expresó.

Recordó que personajes como el dirigente nacional del Partido de Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, han llamado incluso a desprender parte del contenido de los libros de texto, pero lo hacen, dijo, sin sustento técnico, pues él no tiene una formación pedagógica, ni los estudios profesionales que avalen sus comentarios.

Mier Velazco llamó a escuchar la voz de los profesionales de la educación y pedagogos, para que sean ellos y desde el conocimiento, los que evalúen el contenido de estos textos.