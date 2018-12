Se hace pasar por reportera y logra evadir seguridad para llegar a AMLO

En la segunda conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, una mujer utilizó la credencial de una radio comunitaria para colarse en el recinto de Palacio Nacional y acercarse al tabasqueño.

María Arredondo Bernal abordó a López Obrador al final para entregarle un documento en el que solicitaba ayuda para los indígenastarahumaras de Sinaloa, nadie la detuvo, ni siquiera los integrantes de la Ayudantía, hasta que una joven del equipo de comunicación de Presidencia de la República, la apartó del tabasqueño.

“Le solicito yo al señor presidente que me ayude para ayudar a los indígenas tarahumaras del municipio de Sinaloa, ya que vengo de una zona con demasiada marginación y pobreza, no hay agua, no hay luz, no hay accesos ni caminos y no hay salud, no hay educación, no tenemos nada”, comentó sobre su visita.

Foto: Roberto Hernández

López Obrador la abrazó y solicitó a Leticia Ramírez, encargada del área de Atención Ciudadana, que atendiera su petición.

María Senovina Redondo Bernal, representante de una radio indígena de Sinaloa, entró a la conferencia mañanera AMLO [ @lopezobrador_ ], para expresarle las necesidades de su comunidad. Aquí el momento



La mujer de origen rarámuri aseguró que labora en un medio comunitario del municipio Leyva, Sinaloa, conocido como Sinaloenses Unidos, el cual no tiene una plataforma digital o impresa, más que una cuenta de Twitter, donde replican notas informativas de otros medios nacionales y locales.

Foto: Roberto Hernández

Durante la conferencia que duró cerca de una hora, María Arredondo empuñaba un micrófono, pero no realizó preguntas, ya que su objetivo era solicitar más servicios para los tarahumaras en Sinaloa.

