Si anestesiólogo usa legalmente el fentanilo no debe preocuparse, dice AMLO

Por el caso del anestesiólogo que fue detenido por presuntamente comprar ilegalmente fentanilo, Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su caso no habrá arbitrariedad por parte de las autoridades.

Por lo anterior, si el médico Gustavo Darwin Aguirre, quien fue detenido en Baja California Sur, al adquirir la sustancia "no lo hizo con propósitos de distribuirlo de manera ilegal no tiene porque preocuparse”, aclaró el presidente.

Puedes leer también: FGR justifica investigación contra anestesiólogo por uso de fentanilo: "No cuenta con el permiso"

“Nosotros no cometemos actos arbitrarios. No vamos a ir en contra de un médico que se dedica a anestesiar con fentanilo, eso no es así”.

El presidente recalcó que su gobierno combate el tráfico de fentanilo, pero si se trata de un médico que no tiene nada que ver con el tráfico de drogas y el uso de la sustancia es para su trabajo, no se puede castigar, así que llamó a a esperar a que el caso lo resuelva la autoridad.

Ante la denuncia del médico Aguirre que advierte que le congelaron sus cuentas y está en riesgo de perder su casa, el presidente subrayó que si es inocente “no va a perder nada” y llamó a permitir que se haga la investigación y se deslinden responsabilidades: “la autoridad competente va a resolver”, aseguró.

Sociedad Comisión Bicamaral demanda a las Fuerzas Armadas conocer estrategia contra fentanilo

El sábado pasado, en Cabo San Lucas, Baja California Sur, lugar donde ejerce el especialista, más de 200 médicos marcharon en su apoyo.

Aguirre es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto uso ilegal de fentanilo.

En sus redes sociales, Gustavo Aguirre denunció que hace unas semanas las autoridades aseguraron su casa en Los Cabos al encontrar en un cateo fentanilo en ampolletas que adquirió legalmente, porque lo utiliza en la práctica como médico anestesiólogo.