SNTE rechaza ser partícipe de una nueva corriente política

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, admitió que sus agremiados tienen libertad de impulsar proyectos políticos como la conformación de Grupo Social Promotor de México como partido, sin embargo rechazó que el SNTE participe directamente en este proyecto que impulsan maestros y la estructura del hoy extinto Partido Nueva Alianza (Panal).

En entrevista con El Sol de México, Alfonso Cepeda Salas, secretario general del SNTE, reconoció que, dentro del magisterio, "hay libertad de militancia político-partidista y de que los compañeros se pongan de acuerdo y hagan proyectos", sin embargo, dijo no formar parte de esta plataforma política, ya que no quieren correr riesgos de esa índole, al suponer una violación a sus estatutos y la Ley General de Partidos Políticos.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

"No tenemos la facultad para eso y no queremos correr riesgos de esa índole. No. Hay libertad de militancia político-partidista y de que los compañeros se pongan de acuerdo y hagan proyectos. En ese sentido nosotros coincidimos porque como ciudadanos también tenemos derecho a participar en política", apuntó en la sede nacional del SNTE, ubicada en república de Venezuela.

Además, Cepeda Salas rechazó preocupación alguna por las acusaciones que señalan que se utiliza la estructura de esta organización magisterial para realizar las asambleas requeridas por el Instituto Nacional Electoral (INE)en los distintos distritos, pues afirmó esta prohibido en sus estatutos.

"No, tenemos prohibido por ley hacer cualquier acto político de cualquier partido en un espacio del sindicato, sea en un salón de fiestas, un centro recreativo o un espacio como este que tenemos", defendió.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

En este sentido, Alfonso Cepeda reconoció que, "ahora que desapareció del escenario nacional Nueva Alianza hubo grupos de compañeros (maestros) que se pusieron de acuerdo y le dieron forma a un proyecto político" y afirmó, apoyan a sus agremiados para que participen en política, sin distinción de partidos o preferencias políticas.

"Nosotros esperamos que cumplan con todos los requisitos, pero desafortunadamente no podemos participar directamente en esas cosas, no lo impiden los estatutos", agregó.