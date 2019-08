Soy un hombre de palabra, dice AMLO en spots de Primer Informe

A ocho días de que Andrés Manuel López Obrador rinda su Primer Informe como presidente, se han filtrado en redes sociales los primeros dos spots.

“No es para presumir pero soy un hombre de palabra”, así arranca López Obrador los spots que serán transmitidos del 25 de agosto al 6 de septiembre.

Además, resalta que “ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales. Ya no hay pensiones millonarias para los expresidentes. Ya no me cuidan 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial”.

“Ya no hay avión presidencial. Ya no hay atención médica privada para los funcionarios públicos que se hacían cirugías plásticas. Hasta se estiraban a costillas del erario. Los compromisos se cumplen, agrega.

En el segundo spot subraya los avances de su administración en este primer año.

Los videos de 30 segundos se grabaron en los patios de Palacio Nacional, donde ahora despacha el Presidente.

Ambos concluyen de igual manera: “Los compromisos se cumplen”.