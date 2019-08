“A otros el cargo les queda grande”, responde Calderón a AMLO por llamarlo “Comandante Borolas”

“A mí no me queda el saco, a otros el cargo les queda grande”, fue la respuesta de Felipe Calderón al presidente Andrés Manuel López Obrador luego que lo llamara el “Comandante Borolas” por “declarar la guerra” contra el narcotráfico durante su mandato.

A través de su cuenta de Twitter, el exmandatario le recordó a AMLO los altos índices de violencia en el país: “Hoy se cometen más de 100 homicidios al día, casi el doble que al final de mi gobierno, el cual comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos.

“Hoy se les deja crecer porque no distinguen alacranes de abejas”, añadió.

Durante su conferencia mañanera desde Tabasco, López Obrador se refirió al tema de la inseguridad y los trabajos de pacificación que impulsa su gobierno.

“Y miren, esto lo tengo que estar recordando porque a veces se simplifica demasiado, se piensa que surgió el problema con nosotros; y sí asumo la responsabilidad que tenemos de garantizar la paz y la tranquilidad, pero no podemos dejar de considerar los antecedentes”, mencionó.

Así, recordó que Felipe Calderón “declaró la guerra (al narcotráfico), le pegó un avispero a lo tonto… cuando declara la guerra a la delincuencia organizada, va a Michoacán, y va vestido de militar. Se pone un chaleco, le quedaba grande, parecía el Comandante Borolas”.

Borolas era el apodo del actor y comediante Joaquín García Vargas, quien fue parte de la época de oro del cine mexicano y se caracterizaba por usar un amplio saco y sombrero de bombín.