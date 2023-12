Susana Prieto acusa difamaciones en su contra por iniciativa para reducir la jornada laboral

La abogada Susana Prieto Terrazas, diputada por Morena, autora de la iniciativa para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas a la semana, denunció ser objeto de calumnias por parte de las televisoras y de adjudicarle delitos que no ha cometido.

“Me acusan de delitos falsos que nunca he cometido con miras a poner en entredicho mi honorablidad”.

¿Ha pisado callos?

–Absolutamente. Son los callos de los dueños del dinero de este país. Y de muchos que se sienten su servidumbre, que son políticos de alta monta. ¡Por supuesto que he pisado callos, con esta iniciativa!

Tan los he pisado que de ese tamaño son las reacciones del sector empresarial y del obrero, dijo a El Sol de México.

En entrevista, también comentó que de acuerdo con los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados, será hasta marzo de 2024, que se discuta en el pleno el dictamen de su Iniciativa.

“Quiero interpretar y lucharé hasta el último momento como diputada federal, el que se apruebe esta iniciativa. Quiero tomar las cosas por el lado positivo. Creo que ahora tenemos el padrinazgo público del Presidente de la República de esta iniciativa”.

“Nunca se había pronunciado el Presidente de la República sobre esta iniciativa de reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas”.

Refirió: “Este 12 de diciembre, por conducto de los coordinadores parlamentarios en San Lázaro, en reunión a puerta cerrada, la Junta de Coordinación Política, el diputado Jorge Alvarez Maynez, declaró que el presidente López Obrador les pidió que esta iniciativa se votara hasta marzo del próximo año”.

Luego salió el diputado Ignacio Mier, coordinador de Morena en Cámara de Diputados y dijo que ya habían llegado a un acuerdo los coordinadores de las fracciones parlamentarias para presentar una reserva conjunta y establecer un grupo de trabajo.

Todos eludieron mi nombre, no mencionaron a quien presentó la iniciativa. Tampoco fui citada a asistir a esa reunión, recalcó.

¿Por qué no se le menciona a usted como presentadora de la iniciativa de reducción de la jornada laboral?

–Desde hace 3 semanas en las televisoras me hacen pedazos, me calumnian a través de reportajes que han hecho a modo. Me acusan de ser extorsionadora, de haber sido juzgada por delitos que nunca he cometido. Repiten lo dicho en 2019-2020 con hechos que las mismas televisoras fabricaron.

Y no hay ningún pronunciamiento ni de la diputada Aleida Alavez, que es vicecoordinadora del grupo parlamentario de Morena, ni de los diputados Leonel Godoy ni de Ignacio Mier indignándose al respecto.

Son los mismos hechos por lo que me ofreció ayuda el Presidente de la República el 27 de julio del 2020 en la persecución política de la que fui objeto por gobiernos panistas, dijo la abogada especialista en Derecho Laboral.

“Me fabricaron hechos falsos las televisoras, para que me ataquen los medios informativos inescrupulosos, criminalizándome y acusándome de delitos que nunca he cometido. Con miras de poner en entredicho mi honorabilidad”, subrayó.

No tiene apoyo de sus pares

Tampoco ningún coordinador de ninguna fracción parlamentaria, me ha brindado su apoyo, lamentó.

Y esto es consecuencia de la presentación de esta iniciativa, es consecuencia de los empresarios que actúan en contubernio con los sindicatos blancos, para atacarme como defensora de los trabajadores en la Cámara de Diputados.

“Soy la presentadora de una iniciativa que ya se convirtió en dictamen y que desde este 12 de diciembre está apadrinada formalmente por el Presidente de la República y se lo digo por las declaraciones que le escuché a Ignacio Mier y a Jorge Alvarez Maynez coordinadores parlamentarios respectivamente de Morena y de Movimiento Ciudadano en Cámara de Diputados.

Y recalcó: “Hasta ahora, el diputado Ignacio Mier no ha tenido ninguna atención conmigo, ni ninguno de los coordinadores de las fracciones parlamentarias me ha dicho en qué condiciones se hizo el acuerdo”.

El acuerdo que dieron a conocer no dice nada, ni el motivo por el cual se va a aperturar la Comisión de Trabajo, enfatizó la abogada y activista desde hace varias décadas en defensa de los derechos de la clase trabajadora, sobre todo de los de las maquiladoras en la frontera norte.

Tampoco quiénes son sus integrantes, diputadas y diputados que van a pertenecer a esa comisión de trabajo, cuándo inicia, cuáles van a ser los temas, quiénes serán los invitados, cuándo terminan sus trabajos, ni cuándo se va a pasar a votación en el pleno en el próximo período la iniciativa de las 40 horas.

¿Qué rescata?

–Lo único que rescato es entender que ya la conoció el Presidente y que quiere que la votemos hasta marzo en el próximo período ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados.

De todo lo que ha pasado me autodeclaro apadrinada por el Presidente en esta iniciativa y convoco a los trabajadores a seguir en la lucha en las redes sociales hasta que se pase esta iniciativa por la interpretación que hacemos por lo dicho por los integrantes de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro.

¡Pero yo seguiré en la lucha por esta iniciativa hasta el final!, dijo la legisladora Susana Prieto Terrazas.









