Tras su renuncia al PRD, Juan Zepeda se une a Movimiento Ciudadano

“Entre los que están moralmente derrotados y los felizólogos”, Movimiento Ciudadano presentó al número nueve en su alineación en el Senado de la República, Juan Zepeda Hernández, quien enfatizó “vengo a rifarme el alma como lo sé hacer”, tras su salida del PRD.

“Es falso que la oposición este moralmente derrotada, nosotros estamos trabajando y, aunque me gusta el metal y el rock, también me gusta la salsa, y venia escuchando una canción de Gilberto Santa Rosa que le queda bien a Morena y dice: ‘déjala que suba porque todo lo que sube tiene que caer y yo la agarro bajando”, comentó en su presentación como el noveno integrante del grupo parlamentario de MC en el Senado.

En la sede nacional de MC, Zepeda Hernández expresó que su adhesión a este proyecto naranja fue “por demás difícil”, ya que implicaba “cerrar un ciclo en mi carrera política” y un momento “donde yo estaba saliendo del único proyecto que por 23 años conocí”.

Exclamó que llega solo a esta fuerza política representada en el Congreso de la Unión solo, a aportar con trabajo y esfuerzo a que MC siga creciendo y consolidándose como fuerza política nacional.

“Alguien ya me estaba abriendo la puerta de su casa, yo no puedo llegar a decirle ‘oye qué crees, que yo necesito una suite para mí, además me es insuficiente que me abras tu casa, necesito 10 habitaciones porque vengo acompañado de otros que me siguieron. No”, comentó el ahora senador emecista.

“Vengo solo, vengo a aportar con trabajo, con esfuerzo a que Movimiento Ciudadano siga creciendo y vengo con la humildad y la gratitud de aquel que le abren la puerta después de haber salido del proyecto que construí por 23 años. Por eso gracias, con humildad y con profunda gratitud”, expresó al ponerse la camiseta de MC.

En su presentación el senador y dirigente nacional de MC, Clemente Castañeda Hoeflich, celebró las coincidencias por las que se sumó éste a su grupo parlamentario y expresión política, ya que dijo “Juan es un hombre con una trayectoria intachable, con una carrera política sobresaliente”.

Tras su renuncia al PRD, @JuanZepeda_ se une a Movimiento Ciudadano.https://t.co/Hi2DNA9IuR pic.twitter.com/YwBMWNki7e — El Sol de México (@elsolde_mexico) September 2, 2019

“Perdería yo la objetividad si abundo en muchas de las virtudes que tiene Juan” comentó Castañeda Hoeflich, mientras resalto que entre este partido y su nuevo integrante existe “una larga historia de coincidencias”.

“Entre quienes están moralmente derrotados y los felizólogos, Movimiento Ciudadano tiene una gran oportunidad de seguirse afianzando como fuerza política nacional”, apuntó.