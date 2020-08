Tribunal propone a la Corte destituir al Congreso de NL

Un tribunal federal propuso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la destitución del Congreso de Nuevo León por no acatar, en repetidas ocasiones, una sentencia de amparo para ratificar a un magistrado local.

En sesión virtual, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito concluyó, por unanimidad de votos, que los legisladores incumplieron con un mandato judicial dictado desde el 6 de febrero de 2018 para confirmar por un nuevo periodo de 10 años a Ángel García Guerra como integrante del Tribunal Superior de Justicia de esa entidad.

➡️Tribunal Electoral busca ampliar juicio en línea a todos los medios de impugnación

“Remítase a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la propuesta de separación del cargo de la autoridad responsable para los efectos legales correspondientes en los términos establecidos en el artículo 193 de la Ley de Amparo”, señala la resolución dictada este jueves 13.

Durante la sesión a distancia del tribunal federal, el magistrado Manuel Suárez explicó que el viernes 7 de agosto el Congreso estatal presentó una promoción en el sentido de que pedía declarar sin materia el juicio alegando que ya habían acatado el amparo.

Sin embargo, Suárez Fregoso señaló que un juez federal analizó las constancias y declaró que la sentencia no estaba cumplida por lo que el tribunal colegiado debía concluir también que el amparo no se había respetado por el Poder Legislativo de Nuevo León.

“Se propone declarar que subsiste el incumplimiento de la sentencia. La autoridad responsable debía, además de emitir otro dictamen, prescindir de imputarle las conductas que previamente le había atribuido al quejoso y analizar la opinión favorable del Consejo de la Judicatura del Estado.

“SI bien se emitió un nuevo dictamen, lo cierto es que reiteró la imputación de mala conducta al quejoso con base en una prueba que no fue precisada y valorada en el dictamen originario y sin tomar en cuenta de la opinión favorable en su desempeño”, señaló Suárez en la propuesta que fue respaldada por sus compañeros.

Antecedente

El 29 de noviembre de 2017, el Congreso de Nuevo León no ratificó a García Guerra como magistrado local al argumentar que incurrió en indisciplina por supuestamente no resguardar información confidencial.

➡️¿Prohibir o no la comida chatarra? El debate que ha llegado a México

Ante ello, García promovió un amparo, el cual le fue concedido el 6 de febrero del 2018 por el juez Iván Millán Escalera, quien argumentó que la resolución de no ratificación no tenía sustento legal al estar basadas en notas periodísticas y páginas de internet que no tienen fuerza probatoria suficiente.

En su sentencia, el juzgador ordenó a los legisladores retomar el proceso para ratificar al magistrado Ángel García Guerra sin tomar en cuenta las acusaciones infundadas de que difundió información privada. Sin embargo la sentencia no se cumplió.