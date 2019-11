AMLO desconoce investigación de UIF contra Videgaray

En presidente López Obrador señaló que desconoce si la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), tiene alguna investigación en contra del exsecretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray y otros funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto.

“No tengo elementos, no hay información. Por lo regular Santiago Nieto me presenta información sobre el manejo de dinero, lo que tiene que ver con inteligencia financiera y hasta ahora no me ha presentado nada sobre al caso…"

Señaló que si se tratara de un asunto grave, Santiago Nieto lo buscaría para comentarle.

"Si fuera un asunto grave me buscaría, un hallazgo, pruebas sobre lavado de dinero… lo que hay es una investigación abierta por lo de Odebrecht sobre los presuntos sobornos entregados a quien estaba en Pemex o iba a ocupar la dirección, o ya en funciones. Eso sí ya es una investigación y está a cargo de la Fiscalía”.

Subrayó que Santiago Nieto no ha presentado nada sobre inteligencia financiera sobre alguna investigación contra Gerardo Ruiz Esparza u otro funcionario.

Dijo que si Santiago Nieto encontrara algo en la UIF “me avisaría inmediatamente”.

Por otra parte, López Obrador comentó que en contraste, "sí hay una investigación contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, por los casos de sobornos de Odebrecht, por lo que la Fiscalía General de la República (FGR) es quien se está haciendo cargo de este tema.