Una mujer encabezará presidencia del Senado; descartan aspiraciones del PVEM

La presidencia del Senado la encabezará una mujer de Morena, de las que han alzado la mano: Bertha Alicia Caraveo Camarena, Imelda Castro Castro, Martha Lucía Micher Camarena, Marybel Villegas Canché y Ana Lilia Rivera Rivera.

La elección será en agosto a través de un proceso abierto y libre, que no generará fisuras ni división en el grupo parlamentario de Morena, adelantó el senador Ricardo Monreal Ávila.

Política El Senado mexicano, con el mayor número de plurinominales del continente: Batres

Quien resulte elegida, presidirá la Mesa Directiva del Senado para el Primer Año de Ejercicio de la LXV Legislatura, que comienza en septiembre próximo. “Y lo que se ha decidido es que sea una mujer y que sea del grupo mayoritario”, indicó el morenista,

El líder de la mayoría legislativa destacó que la bancada de Morena debe ser ejemplo de democracia interna por lo ayer se reunió con las senadoras que han manifestado su intención de presidir este órgano de dirección de la Cámara alta.

Monreal Ávila subrayó que las cinco legisladoras acordaron que, por respeto a la actual conformación de la Mesa Directiva, la cual dirige el senador Eduardo Ramírez, esperarán los tiempos formales, es decir, hasta la segunda semana de agosto

En tanto, informó, no harán campañas, se respetarán y no se autopromocionarán; además, puntualizó, se procurará que sea un proceso unitario que no genere fisuras o división en la bancada. “Somos un grupo parlamentario que requiere y exige la unidad frente a los momentos que vive el país”, comentó Monreal.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sobre las aspiraciones para presidir el órgano directivo del Senado por parte del senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del PVEM, indicó que está descartado, pues, aunque lo estiman en la bancada y respetan su lucha, él sabe que no hay condiciones por razones de consenso.

Te recomendamos ⬇️