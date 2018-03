UNAM y Politécnico realizarán convocatoria para construir microsatélite

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Agencia Espacial Mexicana (AEM) lanzarán una convocatoria que permita concretar la construcción de un microsatélite mexicano y así evitar que el país gaste cuatro mil millones de dólares al año en comprar imágenes y servicios satelitales.

El equipo, que se construiría en la nación, tendría la asesoría del Centro Ames de la NASA (con sede en Moffett Field, California), que participaría con laboratorios de prueba y con el lanzamiento al espacio, afirmó el coordinador del Programa Espacial Universitario (PEU), José Francisco Valdés Galicia.

De acuerdo con información de la Gaceta Digital UNAM, científicos presentaron diversos proyectos de investigación en el área, además de que establecieron tareas previas para concretar el proyecto de la invitación.

El coordinador destacó que el satélite tomaría imágenes del territorio nacional, útiles para cuestiones agrícolas, de exploración de selvas y bosques y para estudios del crecimiento de ciudades, entre otras aplicaciones económicas, sociales y ambientales.

“Queremos usarlo en proyectos que usan hoy las imágenes satelitales, las cuales tenemos que adquirir. Gastamos cuatro mil millones de dólares al año por comprar imágenes y servicios satelitales”, precisó Valdés Galicia.

El también investigador del Instituto de Geofísica añadió que el grupo de académicos quiere ir paliando ese enorme gasto del sector.

“Porque eso no nos retribuye, no tenemos transferencia tecnológica, no hay capacitación de personas y somos simplemente usuarios de tecnologías hechas en otros países”, resaltó.

Valdés Galicia puntualizó que hoy en día, en el mundo ha cambiado el paradigma de los satélites.

“Podemos hacer unos pequeños, de 10x10x10, o de 30x10x10, que no cuestan mucho dinero, se llaman CubeSat o microsatélites de cubo. Los estamos diseñando en México, tanto en la UNAM como en el IPN, pero necesitamos el financiamiento para acabar de construirlos, probarlos y lanzarlos”, señaló.

El científico subrayó que el diseño y los estudios preliminares para el microsatélite podrían realizarse durante el presente año.