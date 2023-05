Va por México, dividida sobre elección de candidato presidencial con firmas

Las firmas pueden ser un instrumento que nos ayude a ver cuánto apoyo tiene un candidato, pero no puede ser el único requisito para decidir quién sí puede y quien no puede ser candidato presidencial”, dijo el líder nacional del Partido de la Revolución Democrática, Jesús Zambrano, sobre la propuesta del dirigente de Acción Nacional (PAN) para que los aspirantes a la candidatura presidencial de la alianza opositora recaben un millón de firmas.

La propuesta, hecha pública por Marko Cortés, líder nacional del PAN, también fue rechazada por el diputado de su partido, Santiago Creel, quien pidió buscar un método de selección que tenga el mayor consenso posible.

En entrevista para El Sol de México, ambos políticos señalaron por separado que el método de selección para candidato presidencial debe ser democrático y con consenso y no lo debe imponer un solo partido para lograr la mayor legitimidad posible.

Sin embargo, en diciembre pasado, cuando el PAN y PRD, junto con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) hicieron oficial la alianza para las elecciones de 2023 y 2024, Marko Cortés y Alejandro Moreno, líder nacional del tricolor, anunciaron que este último definiría el método de selección de los candidatos a gobernador en Edomex y Coahuila, mientras que el albiazul lo haría para el candidato a la Presidencia y la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

“No es que no esté de acuerdo, yo insisto en que el método en su conjunto debe ser decidido entre partidos y sociedad civil”, dijo Jesús Zambrano, quien agregó que la selección del candidato presidencial no debe ser resultado de un acuerdo solamente de las direcciones partidistas de la coalición, mucho menos de un solo partido.

“El tema es que podamos arribar a un método que tenga el mayor consenso posible. ¿Para qué?, para que quien salga y represente a la coalición Va por México tenga plena legitimidad y pueda hacerlo con mucha fuerza política para enfrentar al verdadero adversario que es Morena, López Obrador y las corcholatas”, agregó sobre el tema Santiago Creel.

Agregó que el requisito planteado por Marko Cortés debe platicarse con la sociedad civil.

“Yo estaré atento, y cómo finalmente quieran, partidos políticos y sociedad civil, como quieran yo voy a querer”, afirmó el panista.

Respecto a cómo debe ser el método de selección, Zambrano dijo que, “tiene que hacerse abierto, participativo e incluyente. En el que se inscriban todos los que quieran con méritos suficientes para hacerlo y buscar ser la mejor candidatura”, explicó.

Planteó que a los aspirantes se les debe permitir recorrer el país, participar en foros y “ser medidos, tanto en encuestas, como en las calificaciones que logren al estar en foros y en espacios académicos, así como en medios sociales y universitarios, en donde puedan participar miles y miles de personas a través de las plataformas digitales, vía Zoom”.

Recordó que hoy se pueden hacer campañas digitales, “sin necesidad de que tengas que llenar plazas y que te escuchen y que ahí te vayan calificando y ahí establecemos un mecanismo para que un equipo de expertos vaya evaluando y discriminado paulatinamente en cosas de semanas quienes pueden ir siendo, mujer u hombre, las mejores candidaturas, con mayor competitividad”, subrayó.

El martes, los senadores Miguel Ángel Mancera, del PRD, y Lilly Téllez, del PAN, así como el diputado priista Ildefonso Guajardo externaron su rechazo al piso mínimo de firmas que planteó Cortés; la senadora Téllez incluso acusó que Creel está detrás de dicho planteamiento y que ya cuenta con las firmas, afirmación que Creel desconoció.

Respecto a la fecha de definición de candidato, Jesús Zambrano dijo que está de acuerdo en la fecha que adelantó el líder nacional priista a Alejandro Moreno para que haya candidatos definidos en agosto o septiembre.

Añadió que con toda seguridad después del 4 de junio se reunirán los tres dirigentes de la Coalición Va Por México para hacer un balance del proceso electoral para renovar gobernadores del Estado de México y Coahuila y se sentarán para establecer la ruta para 2024.

El líder perredista también descalificó la actitud de Movimiento Ciudadano (MC) al llamar a no votar por el PRI en las elecciones del Estado de México y aseguró que le está haciendo el trabajo sucio a Morena.

“Es demasiado inclinada en su pretensión MC para favorecer a Morena. Están actuando como esquiroles, al final de cuentas le están haciendo el trabajo sucio a Morena, particularmente, en el Estado de México, porque saben que en Coahuila no van a incidir en nada y acá quieren generar confusión”, puntualizó.

Dijo que con el llamado en contra del PRI, la militancia de MC, como no participó en el proceso electoral mexiquense, “andan viendo cómo se lavan la cara, aunque se estén tiznando todo el cuerpo”.