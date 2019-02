Vamos a construir todos juntos el mejor partido de México: Alejandro Moreno

“Vamos a construir todos juntos el mejor partido de México, la nueva alternativa política para todos los ciudadanos”, afirmó Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador de Campeche, durante la Quinta sesión ordinaria del Consejo Político Estatal del PRI, en la que recibió la aprobación del Consejo Político Estatal su petición para registrarse como aspirante a la dirigencia de su partido.

“A la distancia, mi militancia es irrenunciable, mi lealtad está intacta, mi orgullo de ser priista está en lo más alto, el PRI es mi casa política por siempre”, señaló a 28 años de filiación al Partido Revolucionario Institucional.

Política Piso parejo en cambio de dirigencia en el PRI, garantiza Ruiz Massieu

Afirmó que se requieren líderes de verdad, con la claridad de lo que se tiene que hacer para ganar. “Un liderazgo al que no le tiemble la voz y tampoco la mano, con categoría política, que construya acuerdos y no tema perder. Se requiere un liderazgo que tenga la capacidad de reformar al partido, que no se conozca por un destape, que no venga de quien sabe dónde, sino que surja de la militancia, a través de un proceso interno de consulta a la base”.

En el evento estuvieron presentes Hilda Velázquez, secretaria general del comité directivo estatal;

Lázaro Jiménez, delegado del CEN, en representación de Claudia Ruiz Massieu, a quien envió un saludo del priismo campechano, además de Beatriz Paredes, Soraya Pérez, Alfredo Villegas, Rubén Moreira y Graciela Ortiz.

La mejor campaña que hizo nuestro partido en la pasada elección, fue la campaña que ustedes hicieron aquí en Campeche, afirmó la senadora Beatriz Paredes durante la Quinta sesión ordinaria del Consejo Político Estatal del PRI. “Ustedes y yo lo sabemos. La gran lección es que los compañeros que están aquí son genuinamente priistas. Esa es la diferencia del priismo campechano con otras regiones del país”.

Dijo que muchos han tenido invitaciones para irse a otro lado, rodeados de bastiones opositores, vecinos de Tabasco y de Chiapas. “Por eso, desde Campeche, con la presea Rafael Rodríguez en el pecho, en el estado que gobierna un priista de pura cepa, Alejandro Moreno Cárdenas, en el sureste de México, que dicen que es región solo de un personaje, le digo al priismo nacional: estamos vivos, tenemos fuerza, somos dignos, tenemos orgullo, y el siglo XXI espera al priismo valiente para vencer los problemas del México contemporaneo”.

Jorge Manuel Lazo Pech, presidente del comité directivo estatal del PRI, señaló que Moreno Cárdenas es “sin duda alguna paradigma de la política nacional y preciado activo del PRI. Pocas veces se tiene un político cien por ciento como él”.

“No hay cabida para tibieza ni medianía. Debemos conceder el poder de decisión al militante, para edificar los nuevos escenarios del partido. Tenemos bases, poseemos sustento y certidumbre. La buena política está de regreso con Alejandro Moreno Cárdenas”, agregó.