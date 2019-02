Vamos a pasar al basurero de la historia si falla Guardia Nacional: senador

El éxito de la Guardia Nacional sentará las bases para quien venga a gobernar en seis años, pero si erramos “vamos a pasar al basurero de la historia’’. "A eso le tenemos miedo, esos son nuestros temores", dijo el senador Félix Salgado Macedonio, durante la discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Dijo que ve a un PRI con una actitud responsable, bien, propositivo, sin embargo, hay un PAN que no va a nada, que no quiere nada y así va a estar y no hay quien lo cambie porque ellos tienen su ideología muy clara. Este es un cambio de régimen y frente a una oportunidad histórica, recordó el senador de Morena.

Estamos ante esta oportunidad histórica de dejar un gran legado a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Tenemos un gran presidente, vamos a apoyar al presidente

Salgado Macedonio se refirió a sus contrapartes. “Aquí está claro, ya dijo Mancera –Miguel Ángel-, mis respetos para Mancera, sabe todo, sabe mucho, es un hombre que sabe. Y todo lo que está planteando aquí tiene razón, la Guardia Nacional ya existe y está en la Constitución, que si es guardia o es policía, échenle un ojo a España, a Francia, Cuba, donde quieran y vean el sistema de seguridad. La gente quiere seguridad en la calle’’.

“Aquí nosotros somos los de la teoría, pero allá en la práctica, cuando ves a un encapuchado con cuerno de chivo, enfrente de ti, ya ni digo. La realidad es otra’’.

El senador de Morena recordó las comparecencias de los tres secretarios: Seguridad Pública, Marina y Defensa. Y de todos los que estamos aquí, nada más estaban la “pareja dinámica del MC’’, Dante y Samuel, es un dúo exitoso, hacen el uno, dos. Dante le pasa los papeles y aquél dice y luego viceversa’’.

“Y el solitario Zepeda –Damián-, solo, no había nadie del PAN. Él trae todo el rollo, ¡Todo¡, no necesita al coordinador, él fija la posición a nombre del grupo y por el PRD; estuvieron todos y Mancera llevando la batuta. Y por el PRI estuvo mi gran amiga Beatriz Paredes, muy bien, muy seria y muy coherente. Y el siempre que actúa en todo, nuestro amigo Álvarez Icaza, es el senador más privilegiado de aquí, habla y habla y habla’’.

“No hay que perder la memoria y luego queremos dar clases. Saquemos la experiencia del gobernante. Un Mancera atrevido, valiente. Recuerdo cuando nadie lo conocía, creo que fue procurador y sacó un maleante, él mero y le dio tantos minutos para que saliera y dijo, no, él entraba. Para que vean como ya se hacían los show desde antes. Y entró y sacó al maleante’’.

“Pa´ que veas Dante Delgado, que fue gobernador de Veracruz... Cuando él fue gobernador no existía la violencia que ahora existe, ¿verdad, Dante?... Súper Dante, sabe todo esto’’, señaló.