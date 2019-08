Van a estar a tiempo los libros de texto gratuitos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “van a estar a tiempo los libros, sin demora” para la educación básica.

Durante la conferencia mañanera comentó que la distribución de los libros de texto gratuito tiene un avance del 80 por ciento y han sido entregados con la ayuda de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Seguridad Alimentaria de México, Correos de México y algunos gobernadores como el de Puebla y el Estado de México, a bordo dos mil 823 camiones.

Destacó que el 20 por ciento restante se entregará vía por el Ejército Nacional.

“También se decía que no iban a estar a tiempo los libros. Aquí mismo se me preguntó sobre eso y se aseguró que no íbamos a poder. Ahora se demuestra que sí se pudo. Gracias a todos los miembros de la Secretaría de Educación Pública y las Fuerzas Armadas”, expresó López Obrador.

El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, informó que se produjeron 178 millones de libros, de los cuales 2 millones son de reserva y el resto están en proceso.

El 80 por ciento de los libros fueron impresos en talleres privados y el 20 por ciento en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y lmpresora y Encuadernadora Progreso.

Esteban Moctezuma detalló que el costo de producción fue de 3 mil 500 millones de pesos y ahorraron 466 millones de pesos. Sin embargo, tuvo un costo adicional de cerca de dos millones de pesos, dijo. Mientras que en la distribución se ahorraron cerca de siete días.