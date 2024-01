Xóchitl Gálvez desacredita encuestas que la colocan debajo de Claudia Sheinbaum

“En diciembre la gente está en otras cosas. No me quitan el sueño las encuestas”, dijo Xóchitl Gálvez, precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, al desacreditar los sondeos que la ponen por más de 20 puntos debajo de la aspirante presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum.

En entrevista con El Sol de México durante su visita a Oaxaca, donde sostuvo un encuentro público con la militancia de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez dijo que "qué bueno que ya no dicen que son 50, ya lo veo superpositivo".

“Yo en Hidalgo empecé en 7 puntos y acabé en 42. La gente todavía no está en modo campaña. En diciembre la gente está en otras cosas. No me quitan el sueño las encuestas”, agregó.

La precandidata de la alianza que integra el Frente Amplio por México señaló que también esa encuesta dice que el presidente Andrés Manuel López Obradore cayó 11 puntos en percepción, 11 en honestidad y varios puntos en resultados.

“Mira, la verdad de las cosas yo le digo a la gente ahí les va una encuesta: ¿estás de acuerdo en la política de abrazos y no balazos que va a continuar la candidata de Morena? Es obvio que va a decir que no, 90 por ciento va a decir que no.

“La gente de Oaxaca no está contenta. Puede ser que esté contenta con el Presidente, le tenga cariño, pero la verdad es que tienen un gobierno estatal muy malo, la seguridad está peor que cuando llegó este gobernador (Salomón Jara), y mira que Murat ya era un dolor de cabeza”.

¿Qué opina sobre las palabras de Arturo Zaldívar de que la Corte está dominada por conservadores y que sirve a interés del PRIAN?

El ministro está buscando hueso. Entonces por ese hueso se tiene que alinear a lo que le manden decir; él estaba ahí para defender a la Constitución.

Otra vez si hubo algo que tuvo presión debió haberlo dicho públicamente en el momento en que se lo dijeron. La Constitución es muy clara y él es un constitucionalista. Yo pienso que ahorita está haciendo, meritos para que le den un hueso.

¿Qué nos puede decir del supuesto gasolinazo?

Hay que recordar que el Presidente sí dijo que la gasolina iba a costar 10 pesos. Y también dijo que el primero de septiembre, cuando tomó posesión, que una vez que estuvieran mejoradas las seis refinerías a las que les ha metido cientos de millones bajarían los precios de las gasolinas.

Dos Bocas ya se acabó y obviamente no produjo nada. Se iban a gastar 169 mil millones, llevan gastados 400 mil millones en Dos Bocas. Es un robadero. De ahí está saliendo la campaña de Rocío Nahle. Ese es un gran fracaso de este gobierno.

El precio real de la gasolina es de 14 pesos y aquí la pagamos a 22.50 la normal y hasta 26 pesos la otra en algunos lugares. Eso ha impactado muchísimo en la inflación y de qué sirve que a la gente le sigan dando dinero.

Finalmente, Xóchitl Gálvez aprovechó la ocasión para desmentir que en su gobierno se acabarían los programas sociales, pero aclaró que éstos no sirven de nada si no se buscan políticas efectivas contra la pobreza.