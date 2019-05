Zoé Robledo será el próximo titular del IMSS

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, será el sustituto de Germán Martínez Cázares como director del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Durante la conferencia mañanera afirmó que no se van a asustar en el gobierno federal de futuras bajas porque en sus filas tienen gente con experiencia, profesional y honesta para continuar con su proyecto.

“¿Qué nos vamos a asustar, por qué les va a dar temor el que haya una renuncia?. Ya está el sustituto [...] Va a ser Zoé Robledo, va a ser Zoé, que le tengo toda mi confianza”, reveló sin aclarar quién sustituirá al subsecretario en la Secretaría de Gobernación.

Insistió en que Robledo tiene la capacidad para dirigir el IMSS y la experiencia en el ramo para enfrentar los problemas de desabasto, falta de material, instrumentos, personal y la próxima federalización del sistema.

Tiene experiencia, es un profesional, politólogo, fue diputado federal, senador, es subsecretario de Gobernación, es un hombre progresista, honesto, de modo que ya está

López Obrador desestimó de nuevo la crisis al interior del seguro social y responsabilizó a sus sucesores de la situación actual.

“Sí pero así nos dejaron el gobierno en crisis los que se dedicaron a saquear y a robar los gobiernos anteriores, pero vamos a sacar adelante al país. Va a lograrse el renacimiento de México”, comentó.

Se pronunció por no emitir más comentarios, pues dijo que si no se peleó con el presidente de Estados Unidos, no lo va a hacer con el expanista Germán Martínez, hoy senador con licencia por Morena.