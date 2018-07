Prevén que López Obrador reciba su constancia de presidente electo en agosto

El triunfo de Andrés Manuel López Obrador no sólo fue el más amplio en los últimos 30 años, sino que podría convertirlo en el mandatario que recibe más rápido su constancia de presidente electo desde Vicente Fox Quesada.



De acuerdo a la Constitución mexicana, para que el ganador de la Presidencia reciba su constancia de mayoría, y por lo tanto sea oficialmente presidente electo, debe de quedar solventadas las impugnaciones a los resultados de la votación y también la fiscalización a sus gastos de campaña; ambos procesos están en proceso de análisis en el Instituto Nacional Electoral, para después pasar al Tribunal Electoral que es la instancia que da la constancia de mayoría al presidente electo.

Todo este proceso va más adelantado de lo previsto antes de las elecciones, al grado de que la magistrada presidente del Tribunal Electoral, Janine Otálora Malassis, no descartó entregar la constancia antes de la fecha límite marcada en la Constitución, 6 de septiembre, incluso cuando todavía no termine el análisis de los gastos de campaña.

Para Julio Jiménez, académico de la Universidad La Salle, estas declaraciones de la magistrada presidenta indican que hay toda la intención de que el Tribunal le entregará la constancia a López Obrador a mediados de agosto, unas tres semanas antes del plazo fatal.

“Creo que en muy corto plazo estarían cumpliendo con la entrega de la constancia. Lo que sostiene la magistrada Janine Otálora Malassis, que le adelanten la entrega de la constancia sólo le faltaría la declaratoria del Congreso para ser prácticamente presidente en funciones”, dijo.

Por esta razón, aseveró Jiménez, es claro que López Obrador va a recibir el nombramiento de presidente electo sin problemas, lo cual genera el escenario de que él ya es el presidente en funciones, incluso violando la normatividad al respecto.

“Lo están dejando porque el actual gobierno no quiere que lo acusen de que está obstruyendo la transición, y si las cosas no salen bien en el primer año, López Obrador agarre de excusa que no lo dejaron trabajar”, añadió.

Aunque la Constitución marca fecha límite el 6 de septiembre, no deja de llamar la atención que se entregue tan anticipadamente este documento. Por ejemplo, Felipe Calderón recibió la constancia el 7 de septiembre de 2006, y Enrique Peña Nieto el 31 de agosto de 2012.

Cabe destacar que Vicente Fox la recibió el 2 de agosto, pero en otras circunstancias jurídicas ya que la legislación electoral de ese entonces no contemplaba terminar la fiscalización para que fuera declarado presidente electo, pero tras la reforma electoral 2014 ahora se deben de esperar a que concluya la revisión de gastos.

En el caso de esta elección, los pasos van de la siguiente manera: ya concluyó el periodo para presentar impugnaciones a los resultados de la elección presidencial, y aunque se presentaron tres, ninguna va a alterar la victoria de López Obrador, simplemente son recursos de Encuentro Social y Nueva Alianza para mantener el registro. El Tribunal empezará su análisis este lunes.

En cuanto a la fiscalización, concluyó el periodo de errores y omisiones que partidos, donde los partidos presenten sus pruebas sobre los requerimientos que les hizo el INE sus cuentas. A partir de este lunes comenzará el análisis final para que a más tardar el 6 de agosto, el Consejo General vote los dictámenes de fiscalización. De ahí corren cinco días para impugnaciones y el Tribunal determinará al respecto.

Hasta el momento, las mayores complicaciones de fiscalización vendrían en las elecciones municipales y estatales, por lo que en la presidencial no habría problemas para sacar la validación de los comicios, y unos días después entregar la constancia.

“La etapa de fiscalización ya tendremos nosotros que sopesar si interviene en una etapa de validación de una elección, como fue esta elección presidencial. Eso ya será algo que determinaremos en el Pleno de la Sala Superior”, dijo Otálora Malassis sobre la fiscalización y su impacto en la validación de las elecciones.