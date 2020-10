SCJN discute solicitud sobre consulta popular para enjuiciar a expresidentes

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inició la sesión para calificar la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de realizar una consulta popular para investigar a cinco de los expresidentes de México.

Horas antes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que espera sea aprobada su solicitud y consideró que "decir que es inconstitucional, no procede, pues no va a estar bien, y no quiero que se mal interprete porque yo soy respetuoso del Poder Judicial".

Dijo que "fue admirable que en 15 días los ciudadanos reunieron más de 2 millones de firmas, por qué negarle la participación a la gente, hay que hacer valer la democracia".

Hace una semana, el ministro Luis María Aguilar propuso declarar inconstitucional la petición de consulta popular del presidente López Obrador porque, argumentó, "desnaturalizaría la finalidad de la consulta popular, que consiste precisamente en empoderar las voces y voluntad de la ciudadanía, así como proteger los derechos humanos y el Estado de Derecho".

“La consulta popular propuesta se considera inconstitucional, porque está dirigida a preguntar sobre la posibilidad de que las autoridades competentes investiguen o no y, en su caso, sancionen los delitos, lo cual no puede estar condicionado a la aprobación de las mayorías, ya que se trata de una obligación ineludible que la Constitución impone a las autoridades competentes”, sostuvo Aguilar.