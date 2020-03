Senado sigue en polémica por espionaje político

En el Senado de la República siguen los reclamos y acusaciones del “espionaje político’’, luego de que la bancada del PAN presentara un dictamen que realizó en septiembre de 2018 a las oficinas de su coordinación parlamentaria y no encontró ningún dispositivo.

El acuerdo que firmaron ayer para ya no hablar sobre espionaje y montaje, nuevamente se quebrantó.

Los panistas refrendaron su exigencia de una investigación a fondo para llegar hasta sus últimas consecuencias por parte de la Fiscalía General de la República y así castigar a los responsables del espionaje descubierto la semana pasada.

El senador panista, Julen Rementería del Puerto, acusó por falsedad al reporte del jurídico del Senado en el que refiere a que los micrófonos están desde hace diez años, “no creo, no lo creo, para mí que lo hicieron hace cuatro días. Lo demás son maromas que quieren dar para justificar el espionaje del que estaban sujetos los senadores del PAN’’.

El tipo de micrófonos hallado se les conoce como “la oreja invisible’’, dijo el senador Gustavo Madero y señaló que en cualquier otro país esto "fuera un escándalo, menos aquí’’.

Mientras, el senador Damián Zepeda apuntó que no hay posibilidad de que sea una acto externo, que se investigue bien porque “a mí no me la cuentan, esos micrófonos no estaban ahí’.

Por su parte, Madero denunció la información parcial otorgada y que tiene en su poder la Mesa Directiva que encabeza Mónica Fernández Balboa, de que hay muchos micrófonos, "¿porque nada más en el PAN?", preguntó.

Los micrófonos no se la parece a lo que dicen, pero "está en la cancha de la Mesa Directiva, que debe proteger la integridad de senadores y de partidos políticos".

También el panista declaró que no es extraña la acusación del senador Ricardo Monreal Ávila de acusar de un montaje, genera más dudas que respuestas.

"¿Por qué acusar tan directa en lugar de haber tenido una actitud totalmente imparcial? Que se investigue, ¿por qué tomar partido?, ¿por qué a la defensiva?, ¿por qué politizar? Son esas dudas por aclarar, es un delito y estamos pidiendo que la FGR vaya hasta las últimas consecuencias".