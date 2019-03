Pañuelos verdes pro aborto desatan discusión en el Senado

Senadoras pelean por “pañuelos pro-aborto” que fueron dejados en sus curules; la primera queja que desató la furia de panistas fue de Víctor Oswaldo Fuentes Solís, que pidió prohibir dejar propaganda.

Enseguida la senadora Martha María Rodríguez Domínguez se sumó al rechazo y respaldó a su compañero.

La discusión se origina ante la cercanía del Día Internacional de la Mujer y la penalización del aborto por el Congreso Local de Nuevo León.

Y es que en las curules fue dejado un pañuelo color verde con la leyenda “Por un aborto legal, seguro y gratuito”.

Pero también de Morena, Lilly Téllez, con el pañuelo en mano, expresó que tiene derecho a rechazar actos de promoción al aborto legal, porque ella representa a diversas voces que están contrarias a esa acción.

Solicitó a Movimiento Ciudadano no volver a involucrar en el escaño asignado a ella temas pro aborto e invitó a senadoras y senadores que comparten su visión y la promoción a la vida acompañarla en la presentación de una iniciativa similar a lo presentado en el Congreso de Nuevo León de penalizar el aborto, pero ahora a nivel federal.

La senadora @LillyTellez desde la tribuna del Senado le dice a las mujeres mexicanas que quieren aborto legal que son unas asesinas, lamentable.

El debate se dio antes y cuando se presentó el dictamen para reconocer a la ciudadana María Consuelo Mejía Piñeiro con la medalla Elvia Carrillo Puerto.

Desde su escaño la senadora Laura María de Jesús Rodríguez encendió la polémica, pues dijo que el trabajo de la organización Católicas por el Derecho a Decidir ha permitido a las mujeres elevar la voz para no permitir que la religión opaque sus derechos.

Apuntó que la institución religiosa debe entender que no pueden violentar sistemáticamente los derechos de las mujeres, de los niños y niñas y permanecer impune. Invitó a establecer políticas públicas para que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo y en torno al aborto de una manera segura.

En el Senado de la República nos vestimos de verde.



Aborto Gratuito, Legal y Seguro.



En el Senado de la República nos vestimos de verde.

Aborto Gratuito, Legal y Seguro.

Por NOSOTRAS.

La panista Xóchitl Gálvez señaló que no sólo se circunscribe al tema del aborto, sino que permite a las mujeres tener acceso a sus derechos sexuales y reproductivos. Y por Morena, Minerva Citlalli Hernández celebró que se abra el debate sobre el tema del aborto libre, seguro y gratuito.

Igualmente por Morena Claudia Esther Balderas Espinoza pidió no englobar a nombre de grupos parlamentarios o en nombre de todas las mujeres, pues existen quienes defienden la vida y se debe respetar los puntos de vista.

La también panista Kenia López Rabadán expuso que debe prevalecer el respeto a todos los legisladores en su particular forma de pensar, insta a no calificar o tratar de imponer sus creencias, lo cual no abona para el desarrollo del país.

Al final, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres Guadarrama, exhortó a respetar todas las opiniones, por lo que solicitó a los grupos parlamentarios a que se respete la libertad de expresión y los espacios de senadoras y senadores.

La votación del dictamen por el reconocimiento a María Consuelo Mejía Piñeiro, fue de 87 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones.

Marea verde también llega a Cámara de Diputados

En la Cámara de Diputados igualmente organizaciones a favor de la despenalización del aborto se hicieron presentes, en una convocatoria organizada por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Balance Joven.

#MareaVerdeMx #camaradediputados #AbortoLegalMx

Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven 💚 #PañuelazoMx #AbortoLegalMx

La Marea Verde está en la @Mx_Diputados y no se va a ir. Despenalizar es proteger la vida de las mujeres #AbortoLegalYa #AbortoParaTodoMéxico #PañuelazoMx