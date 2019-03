AMLO celebra acuerdo con la CNTE

En conferencia de prensa, Andrés Manuel Lopez Obrador celebró que se haya llegado a un acuerdo con los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), mismos que ayer levantaron los bloqueos que mantenían en la Cámara de Diputados.

Manifestó que los maestros tenían desconfianza y hacía falta información y hoy "les agradezco que tengan la actitud de diálogo".

Ayudó el diálogo porque se aclararon las cosas. Había algunos mal entendidos y reiteramos el compromiso de cancelar la mal llamada reforma educativa y vamos a cumplir con este acuerdo y no hay otra intención para que todos los maestros de Mexico lo sepan.

Puntualizó que se van a cancelar todas las leyes secundarias, todos los reglamentos que se aprobaron para imponer la reforma educativa y va haber una reforma a la Constotucion que tiene una dimensión diferente.

Se apoyará la educación pública, gratuita y obligatoria hasta el nivel superior y en la reforma constitucional se establece el derecho de los mexicanos a la educación, no hay nada punitivo, nada contrario a los maestros a diferencia del trato que se les daba en los gobiernos anteriores, nosotros vamos a respetar a los maestros de mexico porque no puede haber una verdadera reforma educativa sin los Maestros.

En Palacio Nacional acotó que Hay un tema que se trató ayer y que me informaron, ayer los maestros expresaron que no tienen interés que no les mueve el interes de manejar las plazas.

Ya ven cómo se decía que lo que se buscaba era regresar a la venta y el tráfico de plazas, ayer dejaron de manifiesto que no tienen ningún reclamo a cerca de lo que plantea la reforma constitucional y que quieren estar atentos a las leyes reglamentarias.

Afirmó que en el artículo 3 no puede estar la relación laboral, ayer se quedó claro que todos los maestros conocerán y participarán en su punto de vista en l elaboración de las leyes secundarias.

Expuso que No habrá más ventas de plazas, la oposición decía que que se quería regresar al pasado con la venta de plazas. Se aclara que el propósito es modificar la reforma impuesta y se tienen que mantener términos, conceptos técnicos porque una demanda es que no se quede nada del lenguaje neoliberal y eso yo estoy de acuerdo pero poco a poco, tenemos que regresar a un lenguaje nuevo.

Es contraria al buen castellano y se puedo introduciendo términos que no corresponden a la realidad y que son términos palabras y lenguaje tecnocraticos. Hay que modificar lo términos y ahí vamos poco a poco.