AMLO anuncia revisión de contratos de Fórmula 1

El Gran Premio de México F1 podría estar en riesgo ya que la organización se efectuaba con recursos del Fonatur, mismos que ahora están destinados a la construcción del Tren Maya.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no sabe cómo están los contratos de la Fórmula 1, pero adelantó que si no están firmados, “ya no vamos a poder”.

No sé cómo estén los contratos de la F1 si no están firmados ya no vamos a poder. Este evento se fondeaba con Fonatur y éste dinero ya está comprometido para el tren maya. No sabemos en qué situación está. Los vamos a revisar, vamos apoyar todos los deportes, pero con austeridad, sin que haya excesos, sin derroches

El próximo 28 de febrero se vence el plazo para establecer un contrato para la ejecución del Gran Premio de México, a lo que López Obrador sentenció: “Si no implica dinero, yo avalo el acuerdo. Si tenemos que aportar, es el asunto, soy un poco cicatero”.