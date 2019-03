AMLO evitará que jóvenes se enrolen en filas del crimen organizado

El presidente Andrés Manuel López Obrador reclamó que en los sexenios pasados sólo se dedicaron a desplegar operativos de la guerra contra el narcotráfico, descuidando la seguridad pública.

No había de parte del gobierno federal, protección al ciudadano, que se contaba con 10 mil elementos, del ejército, de la Marina, están en la calle, están haciendo funciones, tareas, de seguridad pública. No, estaban realmente dedicados a operativos para combatir el narcotráfico, no en labores de seguridad pública, de manera estricta reclamó AMLO durante la conferencia mañanera.

López Obrador dijo que primero atenderán las necesidades sociales, con especial atención a rescatar a los jóvenes con becas para que estudien y trabajos remunerados, para evitar que se enrolen en las filas del crimen organizado.

Aunado a una campaña contra el consumo de drogas dirigidas a los jóvenes, la cual ya está gestionando el vocero de la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas.

En segundo lugar, harán presencia en todo el país con 120 mil elementos de la Guardia Nacional, distribuidos en las 266 coordinaciones territoriales de seguridad, para disminuir el número de homicidios y secuestros, que hasta hoy se mantiene casi igual que en la administración de Enrique Peña Nieto.

Y por último, analizarán los casos de amnistía para las personas que fueron detenidas por participar en estos delitos, quienes en varios casos ni siquiera han recibido sentencia y llevan varios años en centros penales.