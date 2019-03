Empresas que lucren con programa de jóvenes serán cesadas, advierte AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que todas las empresas que utilicen el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para cobrar cuotas a los beneficiaros tienen "tache" y serán cesadas del proyecto.

Que se olviden de que van a ser tutores, porque están dando un mal ejemplo, el tutor no sólo es para que le dé un oficio, es también para moralizarlo, si una empresa hace esas cosas, no puede ser guía, no puede ser tutor, no es esa la idea del programa.

A su vez, prometió que la siguiente semana revelarán la lista de las empresas que han cobrado tarifas a sus pupilos, a cambio de que continúen en el programa.

Recordó que todas las becas de tres mil 600 pesos mensuales, serán entregadas por las Tarjetas del Bienestar, por lo que su permanencia en el programa no puede ser condicionada.