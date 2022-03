AMLO promete destinar recursos para periodistas sin seguridad social

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a destinar recursos para apoyar a los periodistas independientes que carecen de seguridad social. Sin embargo, no habló de la violencia que sufren los comunicadores mexicanos que ha cobrado la vida de ocho periodistas en lo que va del año.

Al ser cuestionado por la propuesta que se le había hecho de parte de un periodista en Sonora, el mandatario expresó que se pretende destinar una proporción del presupuesto de publicidad que tiene su gobierno para dar seguridad social a los comunicadores que carecen de este servicio.

“Estamos viendo la forma en que se le pueda garantizar la seguridad social a periodistas destinando una parte del presupuesto de publicidad que tiene el Gobierno, ya no es mucho —ya no es como antes—, pero aquí nos puede alcanzar para pagar una especie de prima, una especie de cuota y garantizar la seguridad social de los periodistas que no cuentan con ella”, explicó.

Agregó que su vocero, Jesús Ramírez, se está haciendo cargo de esta propuesta para que se abra una partida dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) con este propósito.

“Jesús tiene esa encomienda y pronto vamos a darlo a conocer, porque vamos a destinar una parte de la partida del PEF”, aseguró el mandatario.

Asimismo, mencionó que la mayoría de las empresas de medios de comunicación sí brindan seguridad social, pero hay muchos periodistas independientes que “viven al día” y no cuentan con este beneficio social.

“Es que en la mayoría de los medios sí tienen seguridad, sí hay seguridad social, cuando menos hay Seguro, esto es porque hay muchos periodistas independientes, vamos a decir, que ellos mismos son sus patrones, viven al día y no tienen para la seguridad social”, indicó.

Finalmente, recomendó a los empresarios de la comunicación que den seguridad social a sus empleados.

“Pero de todas maneras, la recomendación a los medios es que si son empresarios, pues tienen que tener a sus trabajadores en el Seguro Social y garantizarle todas las prestaciones como cualquier otro trabajador por ley, pero vamos a trabajar eso”, concluyó.