Ataques de AMLO a periodistas vulneran a todo el gremio: Artículo 19

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador mostrara los ingresos que presuntamente recibe el periodista Carlos Loret de Mola por su trabajo, la organización defensora de periodistas Artículo 19 condenó esta acción del presidentes, que vulnera al gremio periodístico.

El director regional para México de Articulo 19, Leopoldo Maldonado, expresó que a la luz de lo sucedido con el asesinato de Héber López, ayer en Saldaña Cruz, Oaxaca, lo que se podría esperar del presidente López Obrador es que "se plantara en la conferencia matutina y diera una condena enérgica pública, estableciera una ruta a seguir para tratar de atajar, aminorar o mitigar, esta espiral de violencia que no tiene precedentes” y en donde ya se han asesinado en menos de dos meses a cinco periodistas.

Mencionó que México vive “una crisis de proporciones inéditas y lo que hubiéramos esperado como sociedad, el propio gremio periodístico, las organizaciones, diferentes actores, es ver a un presidente empujando hacia el avance de las garantías para la libertad de expresión en un país donde se agrede a la prensa cada 14 horas, pero lo que vimos fue al mismo presidente, que desde hace 14 días se viene pronunciando en términos muy severos en contra de periodistas, en contra de medios de comunicación que expusieron una investigación sobre las presuntas propiedades de su hijo José Ramón López y de su nuera”, pero recalcó que, lamentablemente, “es a través del estigma y de la descalificación que el presidente se ha conducido en estos días, estos días aciagos para la prensa mexicana.

Por su parte, el periodista Carlos Loret, ante el señalamiento que hizo el presidente de sus presuntos ingresos este viernes, respondió en un video difundido en sus redes sociales donde dice que el mandatario fue demasiado lejos en sus ataques contra él.

Loret aseguró que el presidente, “está enfurecido, fuera de sí, y hoy demostró que quiere usar todo el peso del Estado, todo su inmenso poder, para atacar a un periodista”.

Sostuvo que si las casonas de Houston de su hijo José Ramón fueran mentira, el mandatario no lo estaría, pero recalcó que son verdad y “despedazaron su falso discurso de austeridad y de corrupción”.

Loret recordó que en su conferencia mañanera de este viernes “López Obrador publicó una tabla diciendo cuáles eran, según él, mis ingresos”, ya que como el mandatario “no puede explicar cuánto gana su hijo y quien pagó las casonas, entonces habla de mí”.

El periodista aseguró que las cifras que presentó el presidente de sus ingresos son falsas y están infladas, pues busca generar sensación con ellas, mientras añadió que este viernes el mandatario se pasó del limite y lo expuso a él y a su familia de manera ilegitima al usar sus datos.

“El día de hoy se pasó un límite, el día de hoy se utilizó de forma ilegítima, ilegal, el poder público para acceder a información confidencial que está protegida por el derecho de protección de datos personales y por el secreto fiscal, para atacar a un periodista; eso es otro nivel ya de lo que habíamos visto en ese espacio de las conferencias matutinas”.

El presidente está acorralado. No sabe como zafarse del escándalo de la casona de su hijo. Y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo. Es un delito. Está fuera de sí este aspirante a dictador. — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 11, 2022 Mi respuesta a las amenazas y mentiras del presidente. Y todo... por las casonas de su hijo Houston. pic.twitter.com/vlrqyLjGxV — Carlos Loret de Mola (@CarlosLoret) February 11, 2022

También cuestionó que otros periodistas puedan ser objetivo de los ataques del presidente por el solo hecho de increparlo y subrayó que en este momento más colegas están siendo asesinados, por lo que preguntó: ¿Qué está haciendo en el fondo el presidente y hasta donde está dispuesto a llegar para callarnos? ¡Que siga por esa ruta, la historia lo está esperando frotándose las manos, porque lo que vimos hoy cruzó la frontera!, destacó.

“Sin empacho este aspirante a dictador ordena a Hacienda que me revise, cometiendo varios delitos y violando varias leyes como si nada, ¿y todo por qué? ¡Porque no puede explicar la riqueza de su propio hijo!” dijo el periodista.

Finalmente, reiteró que sus ingresos son licitos y cuestionó los ingresos del mandadtario en los últimos 20 años, mientras reiteró que el presidente “debe saber que a sus amenazas responderé con documentos, con imágenes, con denuncias de todo aquello que está podrido en su gobierno, en el y en los suyos, que yo voy a seguir haciendo periodismo al costo que sea”.

Por su lado, el director de Articulo 19, señaló que desde el asesinato de Margarito Martínez y después de Lourdes Maldonado ya se ve que el presidente no hacía una condena enérgica como la esta haciendo con Loret de Mola y destacó que, aunque ha dicho López Obrador que no iba a haber impunidad y que iban a proteger a la prensa, “pues no lo vemos con la misma vehemencia y la misma proactividad con la que lo vemos; por el contrario, anda atacando a todos los días a la prensa con este nivel de virulencia”.

Concluyó que recurrir al poder del Estado para atacar a un periodista valiéndose de información que está en poder del sistema de administración tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “ya rebasa pues cualquier descalificación a la que desafortunadamente nos tiene acostumbrados el presidente” y finalmente dijo que el presidente, evidentemente cometió “un alto acto ilegal, un acto que vulnera derechos, un acto que debería de dar pie a que el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai) active de inmediato los procedimientos para proteger al periodista”.