Aumenta migración de mujeres por violencia de género

De enero a septiembre pasado, México otorgó refugio a un total de 290 mujeres que salieron de su país huyendo de la violencia de género, 20 más que las registradas durante el año 2019, pese a la reducción de la migración por la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), la mayoría de estas mujeres proceden de naciones centroamericanas como Honduras, El Salvador y Guatemala, donde, en promedio, una mujer es víctima de agresión física cada hora.

Laura trabajaba en una oficina en Santa Rosa de Copán, Honduras, pero lo bajo de su salario y sobre todo el maltrato de su esposo, la obligó a salir de su país hacia México en una de las caravanas que llegaron en enero pasado a la frontera con Guatemala. Después de casi 10 meses, Laura aguarda la resolución de la Comar para quedarse en nuestro país como refugiada por motivos de género.

“Mi esposo me golpeaba, tomaba mucho, un día me mandó al hospital y cuando le dije que lo iba a dejar amenazó con matarme. La casa era de él y pues preferí escapar porque tenía amigos delincuentes y ellos también me amenazaban. Me vine en enero, ahora estoy en un refugio esperando ver si me puedo quedar en México, encontrar un trabajo y comenzar una nueva vida”, afirmó en una entrevista con este diario.

La violencia de género, según Gretchen Kuhner, presidenta y fundadora del Instituto para las Mujeres en la Migración, se ha convertido en un motivo más para migrar, sumándose a las causas económicas que motivaban la migración, principalmente de los jefes de familia.

Históricamente, explicó, eran los hombres los que decidían migrar, principalmente a Estados Unidos, porque en sus países de origen no tenían trabajo y se iban a buscar mejores condiciones económicas. Después las mujeres se fueron sumando a la migración para seguir a sus maridos, pero en los últimos años la migración de mujeres por violencia de género ha ido en aumento, sumándose como un fenómeno más a la crisis migratoria.

Según los datos de la Comar, un total de 10 mil 605 mujeres solicitaron refugio en nuestro país de enero a septiembre, de las cuales, tres mil 819 son niñas acompañadas y 309 no acompañadas.

Violeta llegó a México en 2019 huyendo de los maras en su natal El Salvador. Integrantes de la pandilla M-13 la habían amenazado con “robarle” a su hija de apenas 16 años, pues a uno de ellos le gustó. “No hubo más que agarrar lo poco que teníamos y huir. Primero llegamos a Guatemala, pero ahí también hay maras y temimos que llegaran a comunicarse con algún contacto allá y nos la fueran a quitar. Por eso decidimos migrar a México, aquí no hay maras y nos sentimos más seguras. En el Salvador ser mujer ya es un riesgo”, relató en entrevista a El Sol de México.

De acuerdo con cifras del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), dos de cada cinco mujeres que migran del país centroamericano lo hacen por acoso sexual u otro tipo de violencia de género. Además, la tasa de feminicidios en esa nación pasó de 10.3 en 2018 a 14.6 por cada cien mil mujeres en el año 2020.

Según estimaciones del Fondo de Población de las Naciones Unidas, en 2019, México, El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, registraron más de un millón de denuncias por violencia de género, y esperan que en este año aumente debido al confinamiento.