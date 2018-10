Aún hay 12 mil menores en los albergues de EU

Jesús Ortiz, de 36 años y con seis meses de haber sido deportado a la Ciudad de México no conoce a su tercera hija que nació hace apenas seis semanas en Estados Unidos; él como cientos de mexicanos que fueron repatriados, han visto a su familia partida y ahora buscan una salida legal para regresar; mientras tanto, miles de menores permanecen en albergues a la espera de ser reunificados con sus padres o ser enviados a hogares sustitutos.

“Nos vemos más afectados por la separación familiar. Mi esposa se quedó allá, con mis dos hijos y embarazada de una tercera que acaba de nacer hace seis semanas”, afirma Ortiz en una entrevista con El Sol de México.

Agradece a Agenda Migrante el apoyo que les dan, e invitó a la sociedad a que ayuden a los deportados y todas las causas que tratan de sensibilizar sobre este fenómeno “y, sobre todo, luchar para una reunificación familiar, no aquí en México sino cuando regresemos a nuestro hogar y con nuestras familias”, ya que refiere, la inserción laboral se complica.

Foto: Cortesía

Por otra parte, David Duarte, quien salió por la vía voluntaria de Estados Unidos, comentó: “No me siento contento aquí. No siento que me ven como persona. Lo único que pido a Dios es poder regresar allá, donde dejé a mi familia”.

“Estoy aquí por la separación familiar. Soy inmigrante. Me retornaron a mi país. Viví 14 años en el estado de Maryland. Mi hijo está allá, es beneficiario del programa DACA”, comenta.

“Lo que trato de buscar es cómo regresarme a Estados Unidos. He visto, he buscado el perdón al que yo califico, porque no tengo delito de armas ni drogas. Nunca he sido un criminal. No tenido reentradas a Estados Unidos”, refiere.

¿Los problemas al regresar a México cuáles han sido?

Encontrar un trabajo, una identificación, porque no nos aceptan las que teníamos allá como la matrícula consular. Llega uno aquí sin nada. Allá las dejé en Estados Unidos. Mi hijo se quedó con todas mis pertenencias, relata.

MENORES EN ALBERGUES

Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, refiere que la problemática de la separación familiar no termina. De las más de dos mil familias sujetas a este proceso, hay todavía 300 casos que no han sido reunificadas, porque los niños son muy pequeños, menores de cinco años y es muy difícil hacer la conexión. “Todo esto ha complicado la situación y también ha puesto sobre la mesa otro reto para la niñez migrante, como son los Centros para Niños no Acompañados. Se trata de 650 albergues en todo Estados Unidos, lugares inadecuados para tener ahí a los menores”. Además, el Departamento de Salud y Refugio manda a estos niños a hogares sustitutos, aún sin revisar bien los procesos a que están sometidos sus padres. Y también no pueden encontrar a muchos de estos niños separados que ya habían dado en adopción, pero que sus padres reclaman, porque no les dieron seguimiento. Derivado de esta situación, viene otra complejidad: hoy están desbordados esos Centros, porque ya les da miedo dar a los niños a hogares sustitutos por toda la crítica internacional. “Hay casi 12 mil infantes en los albergues en Estados Unidos. No se ha podido dar la reunificación”, precisa en entrevista.

LA AGENDA OLVIDADA DE EBRARD

La doctora Rendón considera que ante esta problemática “hay que sensibilizar al nuevo gobierno. No hemos visto al designado canciller Marcelo Ebrard hablar de estos temas. Lo ha hecho de temas comerciales, pero no muy sensible hacia los migrantes”. Enfatiza: “Tenemos que hacer ruido para que no pase lo mismo que con el presidente Peña y Luis Videgaray, que para ellos no fue importante el tema migratorio sino sólo el aspecto comercial”. También consideró que es importante que se cumpla lo que dijo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, de que pondrá el tema migrante al centro de la relación bilateral “y que veamos cómo vamos a defender los derechos de nuestros connacionales en Estados Unidos y si vamos a hacer negociaciones integrales en donde haya contrapesos en temas donde México contribuye con seguridad al vecino del norte, que hace que condicione un trato mejor para nuestros migrantes”.

CIFRAS

En el mundo, uno de cada 70 niños es migrante. Y el 43% de los movimientos migratorios, desplazamientos forzados y asilo, involucran a menores de 17 años y se calcula que Estados Unidos es el principal destino de los niños migrantes con 3.7 millones de infantes en esta condición.

Además de los niños separados en la frontera, están los 35 mil menores que se quedaron sin al menos algunos de sus padres allá, en la Unión Americana.