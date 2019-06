Austeridad pone al INE contra las cuerdas

El Instituto Nacional Electoral (INE) defendió el desempeño de sus funciones durante los últimos cinco años, y afirmó que la reforma electoral que plantean los legisladores de Morena para reducir los órganos locales de elección para generar ahorros, “pondría contra las cuerdas al sistema democrático” de México.

Durante la mesa de trabajo para la Reforma Electoral y del Estado que se desarrolla en la Cámara de Diputados, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, opinó que las propuestas como reducir de 11 a siete miembros el Consejo General del INE, desparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) o derogar las diputaciones de representación proporcional son iniciativas que deben analizarse.

Acotó que, “no todo lo que se plantea, hay que decirlo, reduciría costos, al menos no en la dimensión sugerida; pero sí, en cambio, todo lo que se propone conlleva alternaciones que podrían, si se hace mal, poner contra las cuerdas al actual sistema democrático”, dijo Lorenzo Córdova Vianello.

Consideró también que, “al desaparecer los OPLE y sustituirlos por consejos locales del INE, nombrados desde la Cámara de Diputados, no sólo generaría problemas operativos, sino que habrá una vulneración directa a la autonomía del sistema electoral y una cooptación política de las autoridades electorales”.

Respecto a las medidas de austeridad para ahorrar y evitar gastos innecesarios dentro de todas las dependencias y órganos de gobierno que impuso el Gobierno federal, el consejero presidente del INE, planteó dos propuestas con los que el INE podría optimizar los recursos de este instituto: el uso de la urna electrónica en los comicios, con lo que, dijo, significaría más de siete mil millones de pesos de ahorro, y la implementación del financiamiento público local a partidos.

También, dijo que el sistema de elecciones en México “funciona y funciona bastante bien” y afirmó que, si no fuese así, no se habría dado alternancia desde 2014 en los tres niveles de gobierno y todos los partidos no se han beneficiado con esta alternancia.

Política INE pide consulta en la reforma electoral

Declaró que, desde que se implementó el sistema nacional de elecciones, hace cinco años, el sistema electoral ha funcionado bastante bien y ha permitido que “haya alternancias a nivel municipal estatal y federal y todos, repito todos, los partidos se han beneficiado de ese hecho”, indicó el consejero presidente.

Como prueba de esto, dijo que, entre los años de 2015 y 2019, en 35 elecciones para gobernador, “ha habido 23 alternancias, es decir, dos terceras partes del total”.

Además, mencionó que en los procesos electorales de 2018 y 2019, “se redujeron al mínimo los conflictos postelectorales, y ha habido una aceptación casi unánime de los resultados”, aseguró.

Córdova consideró que estos logros no constituían la autocomplacientes o la carencia de autocrítica en el INE, y subrayó que hoy la mejora del sistema electoral, “representa el menor de los problemas del país”, del cual es la única materia en la que se avanzó desde 1998.

“La única asignatura en la que hemos avanzado consistentemente es la de contar con elecciones equitativas, libres y confiables”; mientas que, no ha ocurrido lo mismo “con problemas como la desigualdad, pobreza, inseguridad corrupción e impunidad, entre otros ominosos pendientes”, puntualizó Córdova Vianello.