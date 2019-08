Beatriz Gutiérrez Müller: No tienen conciencia del valor de lo que rayan

Durante la inauguración de la exposición Memoria de milagros. Exvotos mexicanos, patrimonio recuperado de Roma, Italia, que llevó a cabo la Secretaría de Cultura, Beatriz Gutiérrez Müller expresó: "El Tajín ha sido dañado, también el Palacio Nacional, El Paseo de la Reforma, y otros sitios históricos, ¿pero por qué pasa eso? Porque los propios mexicanos no tienen conciencia en muchos casos del valor de lo que están rayando, tú puedes protestar por lo que quieras pero no rayes el patrimonio, porque esa puerta, esa columna, esa ventana es de todos. No hay derecho de una protesta a dañar un inmueble histórico por más razón que tenga el que proteste.

"Puede ser el caso de más injusticia en la historia del mundo pero es patrimonio de todos. La Secretaría de Cultura tiene un gran plan para reconstrucción por lo sucedido recientemente en Reforma".

Previo a su delcaración, la presidenta del Consejo Honorario de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México habló sobre la importancia de los exvotos los cuales "cumplen la función de dar gracias, quien vive una experiencia dramática que se salvó por la muerte o de algún otro suceso piensa que es un milgro y a alguien le tiene que dar gracias. Una sociedad llena de fe es la que está en estos retablos, una sociedad agradecida, un pueblo agradecido con algo que aconteció de manera milagrosa. Ahora podemos darle una explicación muy sencilla pero en otros tiempos podría ser considerado un milagro", explicó Müller.

Los exvotos representan una sociedad llena de fe / Foto: Alejandro Aguilar

Con la presencia de autoridades culturales mexicanas como el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández y representantes de la diplomacia italiana, la muestra, que se presenta en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, incluye 594 exvotos que fueron repatriados gracias a la aplicación de tratados internacionales y acuerdos binacionales suscritos por México y el país europeo.

Por su parte Frausto invitó a los mexicanos a visitar esta exposición que estará tres meses en dicho recinto. Además dijo que esta recuperación patrimonial es el principio de un gran acuerdo entre Italia y México que es un ejemplo de cooperación y acto simbólico.