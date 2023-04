Ebrard se destapa...como fan de Blackpink: compartió un video con su esposa desde el Foro Sol

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard estuvo presente en el concierto de la agrupación asiática Blackpink que se llevó a cabo este miércoles en el Foro Sol de la Ciudad de México.

En sus redes sociales compartió un video donde se ve a él y a su esposa, la hondureña Rosalinda Bueso en el área general del evento.

Invité a Rosy al concierto de Black Pink en Foro Sol , súper !! Black Pink in the area!!! pic.twitter.com/K1JNvb8EJX — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) April 27, 2023

El canciller compartió videos y fotos disfruntando el evento, bajo la etiqueta #BORNPINKinMexico_Day1 e incluso varios de sus seguidores le solicitaron que transmitiera el concierto para quienes no tuvieron oportunidad de ir.

Del mismo modo, subió en Tiktok contenido en donde presume los boletos del concierto de Blackpink y en su cuenta de Instagram compartió una foto con su esposa y añadió que era "noche de novios, Rosalinda y yo vinimos a ver a Blackpink".

#marceloebrard #jisoo #jennie #rosé #lisa #blackpinkmexico ♬ sonido original - Marcelo Ebrard @m_ebrard ¡Ya me vi hoy en el concierto de #BlackPink

Ebrard Casaubón ha mostrado en sus redes sociales que es fan de Bad Bunny, Grupo Frontera y de BTS.