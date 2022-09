¡Va con todo! A ritmo de Bad Bunny, Ebrard avanza en la carrera presidencial

Con más de 258 mil seguidores en su cuenta de TikTok, el canciller Marcelo Ebrard, le está ganando la carrera en redes sociales a las otras "Corcholatas" del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y es que Claudia Sheinbaum no despega en la red social, pues cuenta con 62 mil seguidores. Y Adán Augusto López, no figura en la TikTok al no contar con una cuenta oficial, por eso Marcelo está dando un paso muy grande al acercarse a un público joven, pues este sector es el que predomina en la red social china.

Te puede interesar: México no saldrá del T-MEC, asegura Marcelo Ebrard

Al ritmo de Bad Bunny o usando el intro de Dragon Ball, el canciller Marcelo, tiene más de 2.8 millones de me gusta desde que empezó a utilizar TikTok el 25 de agosto de 2021, cuando publicó la llegada de refugiados afganos, días después de que el Talibán ocupara el país de medio oriente.

@m_ebrard #SRE #MarceloEbrard #Afganistán #OrgulloDiplomaciaMX ♬ sonido original - Marcelo Ebrard

Entre las publicaciones más populares de Marcelo Ebrard se encuentran:

¡Újule! Por poquito. , donde utiliza la canción Neverita de Bad Bunny. Tiene 2.9 millones de reproducciones y 315 me gusta.

#futbol #degiracontiktok #politiktok ♬ sonido original - Marcelo Ebrard @m_ebrard ¡Újule! Por poquito😅 Pero no sabían que todo estaba planeado para hacerles un TikTok 😜 #MarceloEbrard

Otra de ellas es Ah, caray! Sí está difícil elegir foto de perfil a veces, ¿no? Tiene 5.2 millones de reproducciones y más de medio millón de me gusta.

#degiracontiktok #politiktok #Efecto #profilepics ♬ sonido original - Marcelo Ebrard @m_ebrard ¡Ah, caray! Sí está difícil elegir foto de perfil a veces, ¿no? 😄 #MarceloEbrard

"Con Marcelo sí" la nueva canción de apoyo de Ebrard

Martha Delgado, Subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, una sus colaboradoras de mayor confianza del titular de Relaciones Exteriores, subió a su twitter un video que fue acompañado de del mensaje "Yo por supuesto #ConMarceloSi".

El video es una canción de apoyo para el canciller, donde se escucha en parte de la letra “El que une a todos ya llegó el carnal”, haciendo referencia a uno de los apodos con el que se le ha vinculado a Ebrard.

La rola continua con:

"El que representa al pueblo a nivel nacional,

el es mi compadre, el es mi carnal.

El es el bueno, tu mejor apuesta

con Marcelo Ebrard la gente está puesta".

Yo por supuesto #ConMarceloSi 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/NFYhSLzVeO — Martha Delgado (@marthadelgado) September 11, 2022

Esta no es la primera canción de uno de los aspirantes a la presidencia de la República del 2024, pues hace unos meses el senador Ricardo Monreal estrenó un vídeo en el que habla de su carrera política y fue titulado como "El Rap de Monreal".